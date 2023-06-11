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軍人車聚強吻女車友！民宿陽台性侵逞慾　色喊這幾句下場超慘

▲▼性侵,強暴,強姦,家暴 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲女車友車聚時遭到邱姓軍人性騷、猥褻 。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

一名邱姓軍人先前性騷未滿18歲的女車友小美（化名），不但趁著獨處時襲擊臀部，更是在民宿的陽台內做出強吻、愛撫等動作，事後還傳送鹹濕訊息，氣得小美一狀告上法院。高雄高分院審理後，依照性騷、強制猥褻等罪嫌，判刑7個月、拘役30天。

根據判決書內容，邱姓軍人2021年間在西子灣的防波堤與車友相聚，期間趁著小美與人聊天之時，伸手觸碰了對方的臀部，隔了大概約1個小時，看到小美正在下車，又伸手襲臀成功，連續2度騷擾得逞。

邱男犯案後食髓知味，2週後車聚相遇時，竟然又趁著獨處的機會，在民宿陽台侵犯小美，做出強吻、襲胸等動作，還將手伸入小美的私處裡面。

由於邱男是現役軍人，小美害怕對方身上有利器，加上喝醉沒力氣反抗，且害怕把附近鄰居吵醒，實在不曉得該如何是好，只能趕緊裝沒事躲進房間，與一眾車友聊天。

▲▼示意圖,性侵,孩子,女,室內,手,害怕,手,獨,絕望,鬱悶,人,濫用,危險,暗,恐懼,侵略,蕭條（圖／123RF）

▲小美害怕邱男身上有利器，加上已是深夜，不敢大聲尖叫、求助，只好裝作沒事回房間與車友聊天。（示意圖／123RF）

隔了數天以後，邱男傳訊息致歉，小美則要求到忠烈祠當面道歉。沒想到邱男竟然得寸進尺，發送「妳的內褲太ㄅㄠˊ」、「當天晚上我對妳的感覺如何」、「可是我感覺妳其實蠻享受的」、「其實妳很濕」等話語，氣得小美不再容忍，一狀告上法院。

高雄高分院審理後認為，邱男愛慕小美，卻不用正當的方式追求，為逞一己私慾，藉著車友關係數次不當肢體接觸、性騷擾及強制猥褻，造成小美身心困擾、對異性感到恐懼。

不過，考量雙方達成和解，高分院法官依照2宗性騷、1宗強制猥褻罪，判刑7個月及拘役30天，而邱男也因此被汰除退役。

 

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