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秒變艾莉兒！五星酒店推「美人魚水中表演秀」　水行俠泳衣免費穿

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▲大地酒店推出美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

北投大地酒店今（10）日起至8月底推出「水中精靈夏日魔法」系列活動，每周六下午16:30均有一場美人魚水中表演秀，還可欣賞薩克斯風音樂演出。除了看秀以外，旅客也可與美人魚合照留念，另外大地酒店也有準備特殊泳衣，如水行俠、美人魚等，大小朋友都能穿。

大地酒店行銷業務部副協理陳宛鈴表示，旅客每周六可先欣賞薩克斯風的演出，而美人魚會在泳池邊，旅客可與美人魚互動合照，也可換上酒店準備的各式泳衣及造型泳圈，如水行俠、美人魚等泳衣，還有貝殼泳圈，適合拍攝「網美照」，另小孩版的泳衣尺寸約110到170公分、大人版130到180公分，因此大小朋友都能穿。

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▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店準備多種特殊泳衣或泳具，提供旅客使用，另外也可與美人魚合影留念。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

而美人魚水中表演秀時長約五分鐘，四位美人魚將從泳池邊優雅游泳，並一起游至泳池中央，再做出各種不同華麗的動作。陳宛鈴指出，本次推出此活動主要是看到國外的美人魚秀，因此想將此引進國內，正巧搭上近期迪士尼的小美人魚電影上映，預計暑假住房率可因此成長二到三成以上。

大地酒店另推出「與人魚共舞」三天兩夜住房專案，售價21,780元，憑專案入住除提供連續兩天的活力早餐外，還可獲得喜歡西餐廳李建嶔主廚根據活動所發想出的「檸檬海洋珍珠旅行蛋糕」、「大地海洋珍珠氣泡飲」等好禮，房內更準備人魚造型的針織毛毯一條，讓旅客退房時就直接帶回家。

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼美人魚表演秀每周六上演，時長約五分鐘。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

▼薩克斯風音樂表演。（圖／記者李宜秦攝）

▲▼大地酒店美人魚表演秀。（圖／記者李宜秦攝）

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