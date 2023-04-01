環保出遊！旅宿業增20％成本「做1事」愛地球　不附備品爽吃下午茶

▲北投大地酒店餐點使用當地的低碳食材，讓旅客感受不同季節，同時達到減塑減碳的目標。（圖／大地酒店）



記者李宜秦／台北報導

為達永續環保目標，環保署已公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」草案，7月1日飯店旅館、民宿、露營地，都不得主動提供一次用旅宿用品，包括洗髮乳、沐浴乳、牙膏牙刷等。北投大地酒店表示，未來計劃將一次性的備品升級為大罐裝的環保材質，雖然成本會提高兩成左右，但不會調整房費。

北投大地酒店今年邁入第八個年頭，大地酒店以SDGS為目標，將今年訂定為「大地永續年」，計畫陸續完成對友善地球的8件事，包括捐血響應公益、淨山活動、節約能源、減少碳排放、使用小農食材、告別瓶裝水、餐具環保劃、汰換一次性備品。

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▲▼北投大地酒店今年邁入第八個年頭，大地酒店以SDGS為目標，將今年訂定為「大地永續年」，計畫陸續完成對友善地球的8件事。（圖／大地酒店）

大地酒店總經理陳惠慈表示，疫情後旅客偏好透過線上訂房平台（OTA）訂房，其中永續專案響應熱烈，「永續慢旅」專案在平台上銷售情況佳，可見旅客的環保意識有所提高，也多喜愛選擇用餐搭配住宿的方案。

陳惠慈指出，未來雖然會要求旅客自備一次性備品，但飯店也會將一次性的沐浴乳、洗髮乳等改為大罐裝，預計成本會提高兩成左右，不過不會調整房費，藉此回饋旅客。另外也規劃告別瓶裝水，同時在公共區域裝設飲水機、氣泡水機，供旅客有不同選擇。

陳惠慈表示，不提供備品的專案附贈價值1580元的下午茶，藉此鼓勵旅客捨棄一次性備品。而餐點也多使用當地的低碳食材，讓旅客感受不同季節，同時達到減塑減碳的目標。另也致力提供更多客製化服務，如房內飲料、音樂、香氛都會根據旅客個人喜好調整。