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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德：桃園贏台灣就穩了！　鄭文燦幫喊「要贏8萬票」

▲副總統、民進黨主席賴清德今天上午出席「桃園市信賴台灣之友會」成立大會時指出，「這場關乎台灣前途大選，桃園贏台灣就穩了」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲副總統、民進黨主席賴清德今天上午出席「桃園市信賴台灣之友會」成立大會時指出，「這場關乎台灣前途大選，桃園贏台灣就穩了」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

副總統、民進黨主席賴清德今（10）日上午出席「桃園市信賴台灣之友會成立大會」時表示，過去民進黨為和平打拚，未來也要為和平奮鬥；各信賴之友會的理想及意志都一樣，都要為台灣打拚，這場關乎台灣前途的大選，桃園贏台灣就穩了！

賴清德今天上午在行政院副院長鄭文燦陪同下出席這場活動，他指出，信賴之友會的理想及意志都一樣，都要為台灣前途打拚，其宗旨是要疼惜、支持台灣並守護中華民國，台灣自由指數名列前茅，經濟體佔世界第21大，很多產業都走在世界前面，對世界經濟發展扮演重大角色及貢獻，台灣一定會愈來愈進步。

賴清德也提到育兒政策，但其實政府早已推動，2016年前中央生育補助每年僅150億，蔡英文上任後的0到6歲國家養政策，在2023年後已達約1,100億，顯見政府確實真的落實目標。

賴清德話鋒一轉提到桃園市，台灣要進步沒桃園不行，桃園是國門之都扮演重要角色，過去在鄭文燦擔任市長努力下，人口不但成長最多也是最年輕之城市，台商回流投資方案桃園也佔最多，如果未來能擔任總統，對桃園也會持續建設。

賴清德也意有所指提到新北市幼兒園被查出餵幼兒2種藥品案，賴清德認為，新北市政府在家長反映1個月後才有動作，站在醫師的立場希望新北市府要成立醫療小組，照顧這些幼兒。

賴清德還提到，希望新北市府慎重照顧這些孩子，至少一定要有小兒神經科、兒少精神科醫師及其他必要領域專業人員追蹤狀況，給予必要的治療或協助，否則可能會有後遺症出現，中央給了很大資源望各界要珍惜，對於國家未來主人翁要發揮愛心照顧。

賴清德最後強調，台灣在蔡英文總統領導下，雖遇到許多挑戰，但在國際社會卻贏得肯定，過去為民主打拚，未來也要為和平奮鬥，拜託大家明年1月13日大選一定要用選票守護主權，支持民進黨提名所有立委，讓他們能進入國會繼續守護台灣。

▲副總統賴清德今天上午出席「桃園市信賴台灣之友會」成立大會，與在場支持者高呼「桃園贏台灣就穩了」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲副總統賴清德今天上午出席「桃園市信賴台灣之友會」成立大會，與在場支持者高呼「桃園贏台灣就穩了」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦致詞時也力挺賴清德，他說，總統大選中桃竹苗是重中之重，桃園一定要贏，要贏8萬票以上，賴清德從國大代表、立委、市長、行政院長、副總統及黨主席等累積經驗，有理想又務實，知道如何讓台灣國家、經濟及社會照顧好。蔡英文總統上任7年讓台灣保持安全，是全世界共同利益，爭取台灣在國際上獲得最大支持，未來要讓台灣更好，總統責任要交給賴清德，未來八年能讓台灣更好。

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