出國遊玩攜帶藥品若超量恐觸法　桃園衛生局：最高可罰200萬

▲桃園市政府衛生局副局長蘇柏文今天提醒，民眾暑假出國遊玩，攜帶藥品回國有限量，若超量或在網路販售當心觸法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著疫情解封，不少國人趁暑假期間出國遊玩，出國前除需上網查詢相關行程外，網路推薦「超好用人氣藥品」也是必買選擇，桃園市政府衛生局提醒，民眾攜帶藥品回國是有限量的，若狂買超量返台或在網路上販售小心觸法！違反規定恐面臨最高200萬元罰鍰，千萬要留意。

衛生局副局長蘇柏文指出，民眾如在國外購買藥品回國，必須遵守「入境旅客攜帶自用藥品限量」規定，非處方藥品（例如日本止痛藥或泰國腸胃藥等）每種最多12瓶，合計不超過36瓶為限。每種中藥材至多1公斤，合計不超過12種；中藥製劑每種至多12瓶，合計不可以超過36瓶；單一度數隱形眼鏡依規定最多可攜帶60片，每人限定攜帶同一品牌與2種不同度數的鏡片。

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▲桃園市政府衛生局提醒，民眾出國遊玩，攜帶藥品回國有限量，請留意相關法令以免觸法。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，攜帶回國的藥品或醫療器材僅能自用，千萬不能在網路販售，以免違規受罰得不償失，壞了出國旅遊的好心情。

衛生局呼籲，藥品與醫療器材並非一般商品，切勿任意購買來源不明或誇大不時療效產品，其在使用上皆有其風險，亦有可能危害健康，民眾如有身體不適，應儘速就醫或洽詢專業醫藥人員說明正確使用藥品，相關資訊可參考衛生福利部食品藥物管理署網站（網址：https://gov.tw/Jty）。