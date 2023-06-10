2024總統要贏8萬票　賴清德：桃園贏台灣就贏

▲桃園信賴台灣之友會成立大會。（圖／賴清德競選辦公室提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨總統參選人黨主席賴清德10日出席「桃園市信賴台灣之友會成立大會」。他致詞時表示，桃園不僅是台灣民主的前鋒，更是台灣的國門之都、希望城市，未來會持續推動桃園的重大建設，並支持半導體產業進駐，讓桃園成為讓人民能夠安居樂業的所在，「只要桃園贏，台灣就贏了」。

大會現場湧入逾千名支持者，行政院副院長鄭文燦、立委鄭運鵬、黃世杰、湯蕙禎及立委參選人范綱祥、劉仁照、彭俊豪及桃園市地方黨公職也一同到場展現團結氣勢。賴清德致詞前逐一授證給桃園市信賴台灣之友會各分會理事長並一一合影，接著授旗給桃園市信賴台灣之友會理事長林瑞祥，現場高呼「2024團結一致」，場面相當熱烈。

賴清德表示，這場關乎台灣前途的總統跟地方的大選，「只要桃園贏，台灣就贏了」，去年鄭運鵬競選桃園市長雖然未能成功，但他對桃園建設的推動仍不改其志，競選市長時的政策也都一一兌現。黃世杰雖然是新科委員，但他身為專精法律的人才，是他在建立新的法則時第一個參考的對象。彭俊豪、劉仁照、范綱祥也都是一時之選，呼籲明年1月13日桃園鄉親一定要鼎力支持，不僅總統要贏八萬票，民進黨所提名的立委也一定要高票當選。

賴清德細數，在蔡英文總統的領導之下，行政院一棒接一棒支持鄭文燦市長的市政規劃建設桃園市，鐵路高架地下化增加了700億，是由行政院來負擔，捷運系統也已經按照原來桃園市政府跟中央的規劃，一條一條的興建，更難得的是在中壢的三鐵共構，未來對桃園市的發展都十分有貢獻。

賴清德承諾，未來會繼續推動包含交通及水資源在內的各項建設，更會協助半導體產業進駐桃園市，讓桃園市成為不僅僅是企業家的最愛，也是我們市民最好安居樂業的地方。

「桃園對台灣的貢獻不僅僅是國門之都，更是民主的先鋒。」賴清德說，1964年彭明敏教授發表台灣人自救宣言，帶了兩個學生，一個是彰化縣人謝聰敏，一個是桃園市的魏廷朝，魏廷朝為了台灣的民主前後入獄3次，總共關了17年多，感謝魏廷朝先生為台灣民主的貢獻。

另外，桃園市還有中壢事件，就是許信良參選桃園縣縣長，因為國民黨作票，作票的校長卻被輕輕放下，引起民眾反彈，包圍中壢分局。後來中壢事件又帶動了之後的高雄美麗島事件，所以今天談臺灣的民主，要對過去曾經為這塊土地民主犧牲奉獻的人心存感激，對台灣民主進步的城市我們也要由衷感謝，表示敬意，民主就是桃園的DNA。

賴清德說，現在台灣的民主面對新的威脅，就是來自中國的武力，若接受了九二共識、一個中國原則，台灣未來就跟香港跟澳門一樣，民主自由隨時可能被拿走。所以這一場選舉，懇請桃園的父老鄉親跟過去一樣，堅定的站在第一線，堅定的選擇民主，支持賴清德站在第一線守護臺灣的主權，維護民主自由人權。

最後，賴清德強調，台灣在國際社會上贏得了許多肯定，面對中國的挑戰，我們應該要誠實面對，我們不必迴避，也不必妄自菲薄。蔡英文總統的對策就是一方面提高我們自己的力量來保護自己，另一方面跟國際民主陣營站在一起，以備戰來達到避戰，來達到和平的目標。