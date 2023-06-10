侯友宜2度缺席私幼餵藥案說明會　她批：選總統比受害孩子權益重要？

▲國民黨總統參選人侯友宜受邀出席崑山科技大學畢業典禮。（圖／記者林悅翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某私立幼兒園爆出幼兒遭餵食藥物，在學童身上驗出「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物，多位家長指控市府不聞不問。而新北市府今為此召開案情說明會，新北市長侯友宜則缺席、赴台南崑山科大畢業典禮致詞，時代力量立委王婉諭10日批評，侯友宜持續神隱，就是不願意公開對外說明，口中的「專心市政」在總統大夢之前成了最廉價的政治承諾。

新北市府今為「私幼餵藥案」召開案情說明會，新北市長侯友宜則2度缺席、赴台南崑山科大畢業典禮致詞，侯表示「雖然在新北工作很忙，還是信守承諾來與同學見面。」

對此，王婉諭批評，專心市政攏是假，侯市長，選總統比新北受害孩子的權益重要嗎？昨天晚上，針對新北餵藥案，侯友宜終於親自出席了「閉門」的見面會跟家長們溝通。

王婉諭指出，結果，不僅被家長們批評見面會內容消極、無進展，今天早上新北市府舉辦的案件說明記者會，居然還是由副市長劉和然出面回應。同一時間的侯市長，卻為了選總統，跑到台南繼續跑行程，持續神隱，就是不願意公開對外說明。

王婉諭直言，侯市長口中的「專心市政」在總統大夢之前成了最廉價的政治承諾。這對新北市的家長們來說，真的是情何以堪。