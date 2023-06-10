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高雄36度！企鵝妹收到「超神厚外套」　價格曝光超驚人

▲▼企鵝妹在高雄收到「超神厚外套」。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

▲企鵝妹在高雄收到「超神厚外套」。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

記者林彥臣／綜合報導

南韓實況主「企鵝妹」柳允進在台灣的徒步環島旅程，已經抵達高雄，面對南部連日突破36度的高溫，卻有一位粉絲送上一件厚外套，不僅讓她穿上之後，讚不絕口，隨後更有網友搜出這件厚外套的超神功能與驚人價格。

▲▼企鵝妹在高雄收到「超神厚外套」。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

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▲粉絲等在路上，將這件厚外套交給企鵝妹。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

企鵝妹旅程第35天抵達高雄，途中遇到一位粉絲，送上一件厚外套，並且強調，穿這件外套可以變得涼爽。企鵝妹一聽相當有興趣，接受粉絲指導如何使用這件外套。

其實這件超神外套被稱為「空調服」，原理是利用安裝在左右腰間的風扇，將外部的空氣吸入衣服內，蒸發汗水冷卻身體，再透過袖口將空氣排出，另外還可以放入冰袋，加強涼爽效果。

▲▼企鵝妹在高雄收到「超神厚外套」。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

▲這件厚外套其實是空調服，企鵝妹試穿之後超開心。（圖／翻攝自Twitch／Jinnytty）

相關話題在PTT八卦板上引發許多網友討論，「這件超貴的 我本來也想買」、「如果好用，她明天會買冰塊繼續穿吧」、「沒電池就要5480了，加電池上萬」、「重裝甲企鵝XD」、「根本行走冰箱」、「好爽喔，這樣都有神裝穿」。

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