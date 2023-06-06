伸手摸韓國直播主辯「怕她裙子飛」　黝黑男被起底是殯葬小蜜蜂

▲南韓正妹實況主被台男騷擾。（圖／翻攝自afreeca tv／오세블리）

記者戴上容／新北報導

南韓實播主오세블리來台灣玩，在直播中被一位騎機車男子伸手觸碰，事件PO網後引發議論，蘆洲警方昨根據影片，鎖定伸出鹹豬手的陳姓男子，而陳男辯稱是因為「怕她裙子飛起來」才伸手，另陳男職業也遭起底，是殯葬業的小蜜蜂，平常自稱義消，見到意外發生時，暗地裡通知業者快來賺錢；由於性騷屬告訴乃論，警方表示，後續將通知韓國在台辦事處聯繫被害人報案。

實況主오세블리來到新北八里遊玩，引來一名黝黑男關注，起初似乎是好意想幫她指路，但男子卻一直尾隨，黝黑男一度騎到旁邊，往實況主的下半身伸手，這舉動嚇得女方趕緊制止「ah？oh！Nonono, don't touch, don't touch」，急忙調整裙子，把裙襬往下拉。

眼見男子不放棄跟著她，正妹實況主忍不住收起笑容，拉下臉再三強調「don't follow me」，沒想到黝黑男卻稱「等一下妳又迷路」，她則拿出輕便雨衣，壓住自己的裙子，避免裙襬又往上移，一邊揮手強硬拒絕帶路（下圖），「don't follow me, No thanks！」男子才終於作罷。

蘆洲警分局根據影片，查出本案發生在6月2日的八里區自行車步道，已主動調閱監視器通知29歲陳姓男子到案說明釐清案情，由於性騷擾防治法部分屬告訴乃論，後續將主動聯繫韓國在台辦事處通知直播主報案。

據了解，這名29歲陳姓男子對外自稱是義消，其實是殯葬業的小蜜蜂，若是有意外發生時第一時間通知業者來處理。對此，新北消防局表示，若陳男因此事確認判刑，有損義消形象，也將會對陳男提出法律行動。

▲陳男遭警逮，他辯稱是怕對方裙子飛起來才伸手 。（圖／記者戴上容翻攝）