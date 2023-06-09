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雙王合體！吳宗憲、王三郎東森直播刷倉開箱：高潮一波接一波

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲東森邀請憲哥親臨王三郎直播現場。（圖／東森購物提供）

消費中心／採訪報導

綜藝天王「憲哥」吳宗憲與直播天王王三郎再次合體開直播，6/9(五)晚間20:00即將在「王三郎嚴選」和「東森直播讚」兩個的粉絲專頁同時開播，雙王合體就是要讓「郎群（王三郎粉絲）」與「憲粉們」感受既綜藝又接地氣的刷倉開箱的現場氛圍，同時更預告屆時會帶來嚴選商品的超狂直播價。

東森購物再次邀請綜藝天王吳宗憲親臨王三郎直播現場，同時也是他參與研發兼代言的「日安玩美」現貨新品上市，透過直播將全新品項分享給觀眾朋友。而日前日安玩美遭不肖商人盜用其名義販售商品，憲哥親臨加上東森嚴選保證正品宣告打假。王三郎表示選擇與東森購物合作，強調「東森嚴選品質，王三郎替粉絲嚴選東森。」

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲來自德國的BENVOL負離子吹風機特地隆重禮聘請到啦啦隊女神林襄代言。圖／東森購物提供）

此次兩大天王在端午佳節來到王三郎新北蘆洲的大本營貨倉，現場要替粉絲開箱嚴選好禮，包括「JACKY WU 日安玩美紅藜麥穀物粉」、「日安玩美 水•純醇」、「JackyWu WU所不在藍牙喇叭麥克風組」、「德國BENVOL負離子吹風機」、「東森嚴選阿一鮑魚 端陽御品粽禮盒」、「森美妍白茶瞬效保濕精油卸妝膏」、「澳洲麥蘆卡蜂蜜喉糖」。 而郎群與憲粉們也敲碗期待，吳宗憲將帶來好禮回饋？王三郎大手筆加碼？預告今晚直播絕對高潮一波接著一波，錯過不會再有。

★王三郎嚴選粉專: https://www.facebook.com/wang.sanlang.shop666

▲▼ 。（圖／東森購物提供）

▲阿一鮑魚推出「東森嚴選阿一鮑魚 端陽御品粽禮盒」。（圖／東森購物提供）

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