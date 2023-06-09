私幼餵藥辦「市長見面會」侯友宜低調離場　綠高喊「出席專案報告」

▲侯友宜今傍晚低調抵達莒光國小與餵藥案件相關家長會談 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市板橋區幼兒園爆發幼童餵藥案，新北市長侯友宜今（9）日到板橋區莒光國小與該案件家長見面。侯友宜大約在晚間8點左右離開現場，但低調未受訪，場外的民進黨市議員高喊「出席專案報告、面對議會質詢」。會後教育局長張明文說明，市長與家長對談的過程平和，針對家長的需求，也有盡量回應，未來希望每兩週開一次會，而他自己也會親自主持。

新北市板橋區某私立幼兒園疑似餵藥案受全國矚目，目前發現8名學童有微量「巴比妥」及「苯二氮平類」等藥物殘留。據記者觀察，侯友宜約6點初抵達現場，但他從側門低調現身，衛生局長陳潤秋、教育局長張明文、社會局副局長吳淑芳及法制局長吳宗憲也陪同參與。

大約在8點左右，侯友宜結束與家長對談後，低調離開，但場外的綠營議員則高喊「出席專案報告、面對議會質詢」，不滿侯友宜不對外說明。

張明文會後表示，今天主要就是希望多關心家長的目前狀況，除了連續兩天一對一的個別專業諮詢服務，侯友宜也希望能夠跟家長見面了解他們想法，家長也有提出他們的疑問，包含事發時機的起點，第二就是孩子的健康問題，今天也有請土城醫院黃院長針對未來要不要採毛髮等相關問題提供醫院窗口，讓家長可以隨時得到相關諮詢。

張明文說，教育局會負起責任安置學生後續入學，教育局責無旁貸，會一對一完成相關需求，給予最大的協助，教育局會來努力。張表示，這次對談過程「平和」 ，針對每個家庭，市府也都希望可以讓他們得到該有的協助。

媒體追問，似乎有家長被禁止對外發言？張明文說，每個家長都非常自由的，市府對家長都尊重，都能體會他們的實際感受，家長也可以對外發言。另有家長表示他們中午才臨時被通知今晚有「市長見面會」，認為太臨時？張說，今天約有40位家長來，會持續一對一服務，滿足家長需求。

