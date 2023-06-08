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國防院調查「50.8%人民對國軍沒信心」　因中共操作戰爭＋金門逃兵

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,義務役,役期,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T74排用機槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役教召實施打靶訓練。（資料照／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

中國大陸近期的認知作戰行動，主要是渲染兩岸戰爭氛圍，營造我國軍實力薄弱，讓各界對台灣實力產生質疑。對此，國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所政策分析員陳穎萱公布一份2023年3月的民調顯示，對國軍防衛台灣能力有信心的比例降到43.3%，沒信心的民眾增至50.8%，是該調查首次出現反轉。這其中與中共近來大力操作戰爭牌，以及調查前發生金門逃兵案有關。

總統蔡英文今年3、4月的「民主夥伴共榮之旅」，過境美國時會晤眾議院議長麥卡錫（Kevin Owen McCarthy），引起中共強烈不滿，解放軍東部戰區連續三天展開環台軍演，創下一天91架次共機擾台的新紀錄。不過，在此同時，美國網路安全專家辛格（Jackie Singh）發現，中國在軍演期間，在推特平台上瘋狂傳播假訊息，意圖放大恐懼，使民眾相信台海戰爭迫在眉睫。

對此，陳穎萱表示，有國安人員談到，官媒微博帳戶與特定推特帳號合作，系統性地散布不實訊息，這讓有心人士製造新聞成本低廉，但政府與國軍澄清訊息需要付出高額社會成本。她提醒，種種因素皆增加國軍反制中共認知作戰的難度，更可能影響台灣內部對國軍的防衛信心，雖然台灣政府在回應與事實查核機制的運作上日漸成熟，民眾的媒體識讀能力也持續上升，但中共的複合式威脅仍是台灣社會的重大隱患。

陳穎萱觀察，近期中國的認知作戰行動，主要是渲染兩岸戰爭氛圍，營造國軍實力薄弱假象，讓國際與台灣社會對國軍防衛台灣能力產生質疑。中國則結合「軍事威懾」、「大外宣」與「散布爭訊」等手法，利用官媒、自媒體、推特帳號等管道系統性散播假訊息，這除引發民眾恐慌外，也削弱國際社會對友台支持。

她舉例，在蔡英文出訪友邦期間，中共東部戰區軍演時，大陸官媒指稱，中國將啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專案行動」；隨後多個帳號轉推該則貼文，在抖音、推特製作文宣與影片，宣傳中國海警有能力封鎖台灣。美國網路安全專家也發現，4月8日，擁有11萬多人追蹤的推特帳號稱中共正在進行「包圍台灣島」的軍演，並配上裁切過的新聞舊圖，該文迅速被其他帳號轉發，其中甚至不乏許多「藍勾勾」。

陳穎萱公布一份國防安全研究院《台灣國防安全民意調查》，自2021年1月起以「請問您對於國軍防衛臺灣的能力有沒有信心？」結果發現，民眾對國軍防衛信心在2022年以前皆維持在五成五到六成左右，2022年12月甚至來到59.9%，約是沒信心的兩倍，2023年3月的調查卻發現，對國軍防衛台灣能力有信心的比例降到43.3%，沒信心的民眾增至50.8%，是該調查首次出現反轉。

陳穎萱認為，這個結果可能跟2023年以來，台海局勢升溫，兩岸開戰的傳言甚囂塵上有所關連，再加上該次民調執行前不久，國軍發生多起軍紀事件，特別是金門逃兵案引發國內關注，也可能打擊國軍形象，影響民眾對國軍防衛台灣的信心。

陳穎萱表示，中國長期使用各種認知作戰手法來影響台灣社會，近年來更屢以官媒、自媒體與推特網軍帳號相互配合，散布假訊息讓國人產生恐懼、恐慌，從而削弱台灣社會對政府與國軍的信心，弱化民眾自我防衛決心。

她認為，雖然目前政府已強化查證機制互助與跨部會防治機制，也積極利用各種媒體平台，向民眾和國際社會傳遞正確的資訊；然而，國軍澄清假新聞需要花費很大心力和成本，且現今的澄清方式仍以新聞稿或記者會為主，面對層出不窮且傳播快速的假訊息，難免囿於被動。

不過陳穎萱建議，政府與國軍可針對操作認知作戰手法進行反向操作，積極經營社群媒體，特別是風險較高的抖音、推特等平台，透過追隨、訂閱等機制，建立與自媒體間的深度良性關係，促使其轉發正確訊息，成為「正確訊息傳播者」（information super-spreader）。

她說，如遇到有心人士傳播假訊息時，這些友軍可以第一時間主動提供民眾可靠的消息來源，或是大量轉發，提高可信推文的能見度，不但可以降低政府澄清成本，更可以反制認知作戰。

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關鍵字：

國軍中共認知作戰

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