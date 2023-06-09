幼兒園餵毒延燒！教部5度致電提醒　新北教育局「僅3通」：打來關心

▲新北市府針對幼兒園餵毒事件召開記者會 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

新北市板橋區一所私立幼兒園發生幼保人員餵食學童安眠藥，教育部次長林明裕日前在行政院會後記者會中表示，教育部5度去電提醒新北市政府教育局積極處理。對此，新北市府教育局表示，教育部前後致電3次，電話內容關心案件掌握進度，教育部支持新北市府做法。

教育部次長林明裕強調，教育部曾5度針對此案去電新北市政府教育局，要求積極處理，目前新北市調查小組已經啟動，調查期間為1個月，今天也擴大搜索約談8名老師，其中涉案嚴重的老師已經停職。

新北市府今也召開記者會說明該案件司法進度。會後媒體問到，教育部表示有致電5次，有談及什麼內容？教育局回應，教育部在該案接獲處理後的5月19日，承辦人員有來電詢問案件發展，教育部表示支持局處做法，後續也打來關心兩次，談及內容均是詢問案件，教育部清楚新北市府的做法，也表達支持。

針對該案，教育局也表示將針對該園區開罰15萬，分別為未依規定通報，違反幼兒教育及照顧法第26條，依同法第54條裁罰3萬；教保服務人員對幼兒有不當對待之行為，違反教保服務人員條第33條第1項，依同條例第46條處6萬元罰鍰及自即日起廢止設立許可；違反停辦之規定，違反幼兒園與其分班設立變更及管理辦法第14條第1項，依幼兒教育及照顧法第58條裁罰6萬元。