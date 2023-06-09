　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

1200月票預算僅3年　侯友宜承諾：我當總統繼續做

▲新北市長侯友宜出席「政治進入校園PLUS」座談。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

基北北桃4位市長9日共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路，6月15日起開放購票、7月1日開通使用，公共運輸服務再擴大。新北市長侯友宜致詞說，這次預算僅編3年200億，並指台下的3位市長，3年後都還在任內，萬一屆時中央不補助，還能不能走下去？他承諾，未來當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做。

侯友宜說，這個月票等了很久，自從雙北開始1280月票，那時候沒有包括中央的，在之前我在當新北市長的時候，曾經跟桃園是政府一起想把1280納入桃園是，但是得到的答案是沒有辦法做，他可以體諒。

侯友宜表示，他一直在想，在上一次選舉的時候4位候選人都提出基北北桃的月票觀念，這個觀念不錯，選舉還是得到迴響，中央也站出來，「前幾年中央一直沒有表態，去年中央說了可以做，中央跟地方合作，這就對了」。

「中央絕對不能分哪一個縣市，中央的做法是希望北部、中部、南部都有一個公共運輸的平台，這是一個正確的。」侯友宜說，公共運輸絕不能單一來看要營利，讓大眾運輸成為生活便捷、便宜又快速方便的一種最重要的往來交通工具。交通工具不但可以帶動運輸的量，也可以讓很多外國人來到台灣感受到台灣真棒，一個月票可以用一個月。

侯友宜說，月票代表社會進步、代表世界趨勢的減碳、環境的優化，更代表的是人民的聲音、照顧所有人民。所以1200月票基北北桃在7月1日正式實施，這是新的里程碑，代表了是庶民經濟的照顧、代表的是區域共好，更代表台灣共好，讓台灣更能國際化，這才是目標。

侯友宜還透露，前2天他碰到AIT主席羅森伯格，帶她去坐台鐵，從板橋車站坐到汐止火車站到平溪放天燈，送她一張1200月票，她很訝異，算一算差不多40美金，連國道客運、捷運、Youbike、台鐵，都可以坐，「她很訝異這麼好、這麼便宜，這是一個值得讓外國人驕傲的一件事，所以她拿到這禮物非常開心」，其實這也是可以大力宣傳，讓4個城市運輸的月票讓所有外國人能在這裡長住的宣傳。

侯友宜也提到，相信3位市長都有感受到，實施1200月票地方負擔蠻重，但為了照顧更多市民，我們願意承擔。而他也要麻煩中央，因為中央的補助讓這次政策能完整成功，補助規劃是3年200億，「3年你還在任內、3年你還在任內、3年你還在任內，萬一沒有中央再補助，到底能不能走下去？這就是新面臨的挑戰」。

侯友宜說，通膨物價在上漲，唯有運輸在下降，這才是照顧市民，所以未來他當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做，這是照顧庶民經濟。交通部回去反映一下，3年補助如果不想補助，由他來補助，這樣比較快，需要照顧全台灣，在物價指數上漲的時候還能維持一個最基本能走出去的生活環境，一個優化的環境，中央如果說不想補助了，由他來做。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／雨彈升級！16縣市豪大雨特報　最新警戒範圍曝
台灣男歌手國道打滑遭撞！　與女友夾困車內雙亡
5億高中生墜樓亡　「不是無理取鬧」律師：盼殺人罪起訴配偶！
5億高中生墜樓亡？賴母律師喊「不合理」：沒防禦傷+出血量差4
「反正妳明天不記得」不是最噁！　朱學恒一句話讓她無法忘記
快訊／劉仕傑被控性騷　火速退黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

1200月票預算僅3年　侯友宜承諾：我當總統繼續做

侯友宜週末再見王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

幼兒園餵毒案延燒！　綠營3議員「踢館」衝新北市府記者會提問

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

廂型車當倉庫擋路被檢舉　竟吊起停頂樓微掛女兒牆

新北幼兒園餵藥案延燒！　檢8日清晨發動二次搜索

排灣男跟伯公上山砍木柴　米酒誤當水：喝完砍1甲地

物理系教授課堂自製天燈　幽默做實驗：不許願當掉

「非公開、限監護人」侯友宜見餵毒幼兒園家長　她問侯：你怕什麼？

駁斥「感謝加害人」說法　徐巧芯宣布：不會跟朱學恒有直播節目

獨／「縱貫線教父」議員女兒也遇鹹豬手　友開玩笑：手不要了嗎？

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

李正皓為性平風波退選　點名陳雪生：你怎麼還選得下去？

劉仕傑被控性騷後「人間蒸發」　時力證實：已收到退黨聲明

1200月票預算僅3年　侯友宜承諾：我當總統繼續做

侯友宜週末再見王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

幼兒園餵毒案延燒！　綠營3議員「踢館」衝新北市府記者會提問

ATLUS社群意外曝光新作　P3重製版、P5戰術版提早亮相

大谷翔平化身《風雲人物》男主角　左擁右抱出現大螢幕

菲律賓「馬永火山」噴發中！政府宣布進入災難狀態　急撤3000人

上班補眠狂被飼主喚名騷擾　牠「超奶喵音回應」萌翻眾人

邊牧神速趕羊！空拍畫面曝「如流動沙漏」　百萬人驚呼神奇

假投資真詐騙！桃園惡質資源回收廠坑2億落跑　10餘名移工也成人球

傳美最快今宣布20億美元烏克蘭新軍援　包括愛國者三型飛彈

新北幼兒園不當餵藥　黃偉哲提強化幼兒保護三大機制十項方案！

破27年來新紀錄　租金指數連11月上漲2%↑

營收創6年新高　國建：打炒房未影響自用需求

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

政治熱門新聞

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

即／鍾沛君遭強吻2次　朱學恒鬆口認了

朱學恒強吻鍾沛君　6千人洗版曝1疑點

鍾沛君遭朱學恒強吻　高嘉瑜現身說話了

快訊／李正皓宣布退選　強調捍衛自己清白的決心不變

朱學恒強吻摟抱性騷女議員　鍾沛君：嘴唇噁心涼意讓我整個人僵住

劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

朱學恒YT斗內收入8位數　支持者怒嗆

朱學恒性騷完上節目罵性騷　黃士修：這很正常

鍾沛君遭朱學恒強吻　藍綠齊撻伐

快訊／遭朱學恒侵犯強吻　鍾沛君：給我一點時間整理心情

朱學恒認性騷　被挖出曾酸來賓豬哥

鍾沛君遭朱學恒強吻　前主播爆被「他」職場性騷

朱學恒現身直播　說明性騷擾始末

更多熱門

相關新聞

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

斷言「藍白合」不可能　柯志恩：周圍朋友非常願意給柯文哲機會

儘管2024年總統大選藍綠白參選人底定，但國民黨亟欲整合在野陣營，因此頻頻喊出藍白合構想；不過，國民黨智庫執行長柯志恩9日卻表示，「藍白合」不太可能了，更坦言她周圍的年輕朋友，其實都非常願意給民眾黨總統參選人柯文哲機會，因為大家都認為柯文哲比較具有新的概念，說實在反映出很大的現實。

侯友宜週末再會面王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

侯友宜週末再會面王金平！台南行程曝光　見地方要角、到七股談綠能

私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

私幼餵藥案延燒！家長控說明會亂象　她轟：這是新北市府專案能力？

批幼兒園餵藥案拖太久　柯志恩：火都燒起來了！侯友宜應早點道歉

批幼兒園餵藥案拖太久　柯志恩：火都燒起來了！侯友宜應早點道歉

「侯友宜道歉是應該的」　王鴻薇：新北市須給家長合理交代

「侯友宜道歉是應該的」　王鴻薇：新北市須給家長合理交代

關鍵字：

侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

台灣男歌手車禍身亡！享年31歲

幼兒被灌彩虹藥水　不喝就關廁所

桃園今晚送肉粽！在地人見路線時間怒了

朱學恒「狂批性騷」鍾沛君當下表情曝光　網炸鍋了

朱學恒強吻鍾沛君　3年前一句話再惹議

老師為倒酒精助燃　4生著火1人亡

以為誤拿身分證　機台一刷尷尬了

即／氣象局0：20發7縣市豪大雨特報

朱學恒中斷直播！　她在現場錯愕離場

即／台南某國小男老師墜樓　當場失去生命跡象

即／趙建銘親弟趙建勳腦幹出血病逝

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

朱學恒認性騷「唐綺陽罕說重話」！

DEUX結束經營！顧客轟：等一年收嘸退款

22歲妹人間蒸發9年　遺體在牆內

更多

最夯影音

更多
港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！

港星餐廳拍片開補光燈「被要求關掉」　反擊店員：你們態度真的太差！
嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

嫌爸幫新生妹取的名「太土」　陸萌弟崩潰罵：毀了她一生

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

男治喪期不顧反對載她一程　櫻花妹落淚：台灣人太善良

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

「直男式發言」關心生理期女友　男受傷討拍被反擊：有喝熱水？

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面