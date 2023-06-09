1200月票預算僅3年　侯友宜承諾：我當總統繼續做

記者陳家祥／台北報導

基北北桃4位市長9日共同宣布基北北桃「1200都會通Megacity Pass定期票」即將上路，6月15日起開放購票、7月1日開通使用，公共運輸服務再擴大。新北市長侯友宜致詞說，這次預算僅編3年200億，並指台下的3位市長，3年後都還在任內，萬一屆時中央不補助，還能不能走下去？他承諾，未來當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做。

侯友宜說，這個月票等了很久，自從雙北開始1280月票，那時候沒有包括中央的，在之前我在當新北市長的時候，曾經跟桃園是政府一起想把1280納入桃園是，但是得到的答案是沒有辦法做，他可以體諒。

侯友宜表示，他一直在想，在上一次選舉的時候4位候選人都提出基北北桃的月票觀念，這個觀念不錯，選舉還是得到迴響，中央也站出來，「前幾年中央一直沒有表態，去年中央說了可以做，中央跟地方合作，這就對了」。

「中央絕對不能分哪一個縣市，中央的做法是希望北部、中部、南部都有一個公共運輸的平台，這是一個正確的。」侯友宜說，公共運輸絕不能單一來看要營利，讓大眾運輸成為生活便捷、便宜又快速方便的一種最重要的往來交通工具。交通工具不但可以帶動運輸的量，也可以讓很多外國人來到台灣感受到台灣真棒，一個月票可以用一個月。

侯友宜說，月票代表社會進步、代表世界趨勢的減碳、環境的優化，更代表的是人民的聲音、照顧所有人民。所以1200月票基北北桃在7月1日正式實施，這是新的里程碑，代表了是庶民經濟的照顧、代表的是區域共好，更代表台灣共好，讓台灣更能國際化，這才是目標。

侯友宜還透露，前2天他碰到AIT主席羅森伯格，帶她去坐台鐵，從板橋車站坐到汐止火車站到平溪放天燈，送她一張1200月票，她很訝異，算一算差不多40美金，連國道客運、捷運、Youbike、台鐵，都可以坐，「她很訝異這麼好、這麼便宜，這是一個值得讓外國人驕傲的一件事，所以她拿到這禮物非常開心」，其實這也是可以大力宣傳，讓4個城市運輸的月票讓所有外國人能在這裡長住的宣傳。

侯友宜也提到，相信3位市長都有感受到，實施1200月票地方負擔蠻重，但為了照顧更多市民，我們願意承擔。而他也要麻煩中央，因為中央的補助讓這次政策能完整成功，補助規劃是3年200億，「3年你還在任內、3年你還在任內、3年你還在任內，萬一沒有中央再補助，到底能不能走下去？這就是新面臨的挑戰」。

侯友宜說，通膨物價在上漲，唯有運輸在下降，這才是照顧市民，所以未來他當總統，北中南該補助交通運輸的，中央承諾的就繼續做，這是照顧庶民經濟。交通部回去反映一下，3年補助如果不想補助，由他來補助，這樣比較快，需要照顧全台灣，在物價指數上漲的時候還能維持一個最基本能走出去的生活環境，一個優化的環境，中央如果說不想補助了，由他來做。