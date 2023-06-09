朱學恒2度強吻鍾沛君！律師曝涉犯「強制猥褻罪」：最慘蹲5年牢

▲律師認為，朱學恒強吻鍾沛君不單純是性騷，更涉強制猥褻罪，可處六6月以上、5年以下有期徒刑。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

政壇性騷風波持續延燒，國民黨台北市議員鍾沛君8日踢爆，曾在飯局上遭名嘴朱學恒2度強吻，引起譁然。朱學恒昨晚在直播中坦承犯錯，卻說自己是「喝到斷片」，臉書道歉文也疑似自招還有更多受害人。對此，巴毛律師陳宇安指出，朱學恒的行徑已非單純的性騷擾，而是強制猥褻，刑期最重可達5年。

鍾沛君昨晚發文揭露朱學恒惡行，控訴對方在飯局獨處期間，在有監視器的包廂內對她2度強摟強吻，且說「反正妳明天也不會記得」，怒轟朱學恒違背會遠離她及其親屬的承諾，不只跟她上同個節目，更當她的面大談性騷議題。

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朱學恒昨晚直播談及此事，坦言自己確實有錯、願承擔所有後果，卻稱自己當時喝到斷片失去判斷力；此外朱學恒的臉書道歉貼文經過修改，內容從「在此向所有被我冒犯的人道歉」改為「在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉」，讓網友紛紛懷疑是否還有其他受害者。

▲律師陳宇安認為，朱學恒強吻鍾沛君不單純是性騷，更涉強制猥褻罪，可處六6月以上、5年以下有期徒刑。（翻攝自巴毛律師混酥團 臉書）

巴毛律師陳宇安就在粉專質疑「請問所有人是幾個人？」並認為朱學恒對鍾沛君做的事，在她看來已經不是單純的性騷擾，而是強制猥褻，須負刑責，痛批「去關吧你噁男！」

台灣人權促進會祕書長施逸翔也指出，若朱學恒承認強吻，除了觸犯《性騷擾防治法》，還可能涉及強制猥褻罪，觸犯刑法第224條規定，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處6月以上、5年以下有期徒刑，屬非告訴乃論。

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