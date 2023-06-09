慶祝警察節　斗南警分局長温基興率員淨山...運動環保兼顧

▲斗南警分局慶祝警察節，由分局長親率員一邊健行運動一邊檢垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林古坑鄉華山咖啡盛名國內外，山區步道在雲林縣政府修復下相當適宜民眾健行，每逢假期前來尋訪的遊客不計其數。有鑒於龐大的人流難免造成垃圾污染的環境問題，斗南警分局逢警察節於昨（8）日安排「綠能淨山活動」，在分局長温基興親自率45員力行下，期能透過健行淨山活動，保持大自然環境更加美好。

▲斗南警分局以淨山活動動員45名休假警員健行運動兼撿垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局第二組組長劉泓寬說明，全力保護良好的天然山林環境需要大家齊心協力，華山地區也是斗南警分局所轄觀光地區，藉由親山、淨山健行活動，讓同仁一邊運動，一邊撿拾垃圾，在工作之餘能多多接觸大自然、放鬆身心，有效舒緩工作壓力，除可以運動強身，更可以協助美化及維護環境，真是一舉兩得。

▲斗南警分局以淨山活動動員45名休假警員健行運動兼撿垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局長温基興表示，此次健行共45名人員參與，手持清理用具及垃圾袋，響應以環保行動愛護山林，淨山活動的路線規劃在桂林村連接樟湖村之重要道路雲149線。温基興提到，台灣的山林是大自然給予台灣人民最重要的禮物，守護山林維護環境是每個人都應該學習的課題，期望透過此有意義的活動結合生態與環境保育的概念，「只留足跡，不留垃圾」，維護這片綠色淨土陪伴我們共創永續。

▲斗南警分局以淨山活動動員45名休假警員，由分局長親自率一邊健行運動一邊檢垃圾。（圖／記者蔡佩旻翻攝）