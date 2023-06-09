花12萬整理好！神車「Dio50」塞進休旅車被偷　車主看監視器傻眼

記者蔡佩旻／雲林報導

30年前三陽推出輕型機車Dio50風靡全台車壇，時至今日仍有一群熱血車主以愛車精神堅持維修、整理並騎上路。雲林一名廖姓車主，花了12萬整理好，騎不到一個小時暫放友人店旁，卻遭竊賊「整台塞進休旅車」載走，調閱監視器，讓車主與車行都驚掉下巴，直呼超扯。

▲竊賊一把將小綿羊機車抬起，塞進休旅車後車廂，4分半鐘即偷走機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

Dio神車遭竊當下的監視器畫面曝光，一名男子開著白色百萬休旅車，來到斗六一家自助洗車場，車主將後車廂打開後，走進檳榔攤後方，將一輛Dio50機車牽出來，並一把舉起、塞進後車廂中，前後共花了4分半鐘，車主報案後警方經查，不僅休旅車車牌是偷的，連休旅車也是贓車。

▲車主小廖表示，牽到車時已呈現無法發動情況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

幸好賊星該敗，竊賊日前遇臨檢還猛撞警車遭逮捕，警方找到遭竊的機車車架及卸下的零件，通知Dio車主小廖前往做筆錄並領回，小廖說，看到機車當時已被殺肉、大卸八塊僅剩車架，車側面板與邊條、機殼、握把都傷痕累累，幸好零件僅遭拆卸還沒被賣掉。

▲竊賊應該是原本要整台車分解。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

小廖指出，這台車為2001年出廠，約花了12萬「才剛整理完成不到1個小時就被偷走」！原預計要環島，因交車時間緊迫，整理完還沒調整就騎出門，到斗六時候發現不太順，安將車暫置安全處，6月5日要去牽車已不翼而飛，調閱監視器發現被以超奇耙的方式偷走，竊賊用不到五分鐘將機車塞進休旅車載走，當下有截圖緊急發文到車友社團，希望有機會找回完整車輛。

▲車主小廖表示，連車廂底部的螺絲都已經被卸除，損失約2-3萬維修費。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

整理這輛車的展橫車業老闆伯展指出，目前這輛車款市值，還掛著有效車牌的，即便是破破爛爛都還有2-3萬價值，而有花時間、心血整理到好最少都要約15萬起價，20多年前的新車當時售價約3.5萬元左右。

車業老闆林伯展說明，小綿羊增值原因，係因二行程車輛將被淘汰，物以稀為貴，許多零件原廠已無生產，只能看還有沒有廠商開發，如果沒有就必須自行以手工加工、製作，一輛車整理時間相當久，鐵製鋁製的排氣管、汽缸類大廠牌雖然都有做，但是裝上去不一定能合用，都是要靠經驗再加工重車改角度等，花費的除了時間還有精力，真的都是心血。

▲車主小廖接回整理好的機車，騎不到1小時即遭竊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名車主，花12萬整理好Dio神車，卻在交車遭竊，還差點被殺肉轉賣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）