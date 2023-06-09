歡慶警察節永康警熊大軍出沒！　績優楷模「熊勇」精神護治安

▲台南市警永康分局辦理2023年警察節慶祝大會，表揚各單位績優員警楷模26人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局8日辦理2023年警察節慶祝大會，表揚各單位績優員警楷模26人，永康警分局不僅頒贈獎狀、慰問金，同時以目前最夯的「警察英熊」肩背績優員警專屬姓名紅緞帶代表分局最高榮耀，頒贈績優員警楷模，讓剛硬的警察文化瞬間帶有溫暖可愛的氣息。

今年永康警分局的警察節慶祝大會一別以往，更是自2020年疫情以來，首場舉辦的大型警察活動，邀請大台南警友會永康辦事處林國珍主任、義警中隊楊國堂榮譽中隊長、曾燦雄中隊長、民防中隊王雲慶中隊長、守望相助隊羅永騰中隊長、志工中隊包惠昌中隊長、裕茂工業股份有限公司羅崑丁董事長等貴賓到場頒獎，更邀請台南之光永仁高中醒獅團熱鬧開場，為所以辛勞付出的員警加油打氣。

此外還特別邀請在地企業─百谷王公司陳俊富董事長，以及信華寢具公司方坤崧董事長到場共襄盛舉；今年警察節永康警分局與百谷王公司合作，精心規劃製作印有永康警好讚字樣的瑜珈墊要致贈每一位員警；方坤崧長期支持永康警分局推動「每週一蔬食」行動，讓日夜守護治安的英雄有機會認識到使用蔬食除可以降低身體健康負擔外，更可以為地球減碳付出貢獻，達「保健身體健康、保護地球環境」之效，因此分局長甘炎民特頒感謝狀及永康警熊讚紀念品，感謝二位企業家在事業有成之餘，積極回饋社會，並成為警方最有力的後盾。

分局長甘炎民表示，警察勤務特性必須一年365天不間斷地在線執勤，必須依靠的就是永康分局所有同仁辛勤努力，以及協勤民力、警友團隊的支持，方能維持永康地區治安平穩、交通順暢，這次獲選表揚的績優員警，都是過去各單位的表率，例如同時榮獲市警局績優員警的偵查隊小隊長侯俞安，偵破多起販毒案件與賭博案件，對淨化轄區治安貢獻良多；還有在眾多受獎人員中最特別的就是防治組女警張恆嘉正懷有身孕，是整個頒獎活動別具意義的亮點，代表「一人受獎兩人共享殊榮」的重要意義。

6月15日警察節是一個特別的節日，永康分局長甘炎民除期前感謝永康警團隊平日的優異表現與付出外，也呼籲市民朋友支持警察、愛護警察，邀請大家成為警察後盾，共同打造大台南成為宜適宜居的幸福城市。