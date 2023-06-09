今夏必朝聖！旗津風箏節連續3周登場　還有氣墊水樂園免費玩

▲受親子喜愛的旗津風箏節，今年夏天將擴大6天辦理。（資料圖／高雄市觀光局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市觀光局去年首度舉辦「旗津風箏節」，療癒的魚群游在天空，畫面超級療癒，許多民眾到場搶拍美景，也讓旗津交通塞到癱瘓。觀光局今(9日)宣布，7月22日至8月6日連續三週的星期六日，將辦理南臺灣唯一依山傍海的風箏節，搭配小朋友最愛的氣墊水樂園，通通免費玩到飽。

搭上超夯韓劇《非常律師禹英禑》，高雄市觀光局去年暑假舉辦旗津風箏節，可以看到大鯨魚、章魚在天上飛，還有大象、老虎等多種動物造型風箏，畫面超級療癒，短短2天內吸引7萬人次造訪。

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▲2022旗津風箏節。（資料圖／高雄市觀光局提供）

觀光局長高閔琳表示，不少遊客紛紛表示意猶未盡，希望延長辦理天數。為回應遊客期待，今年特別將活動天數延長為6天，搭配周周不同主題的風箏展演及6座大型的氣墊水樂園，今年特別增加讓小小朋友可以玩的水上氣墊，通通免費玩到飽，將可延長留客時間增加在地消費，帶動在地觀光商機。

▲不只看療癒風箏，還有大型氣墊水樂園免費玩。（圖／高雄市觀光局提供）

立法委員賴瑞隆指出，為帶動旗津觀光發展，特別爭取交通部觀光局補助旗津風箏節活動300萬元，藉由活動推廣打造旗津旅遊風潮，提高旗津周邊旅宿、水上活動、旗津商圈發展，讓觀光效益相互加乘提升效果，刺激當地觀光與消費。