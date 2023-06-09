零食夾娃娃機太夯！高雄衛生局抽查9.73％不合格　最高罰300萬

▲近期零食娃娃機很夯，場地占地百坪、商品多樣吸引消費者。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

近期零食娃娃機颳起一陣旋風，為保障消費者權益，高雄市衛生局針對轄內3177台機台進行稽查，發現有84台資訊未標示或標示不全，將依法處新台幣3萬元至300萬元罰鍰。

高雄市衛生局自5月10日起展開自動選物販賣機大稽查，22天內隨機抽檢轄區104處娃娃機店，查核重點在於業者張貼於機台外部、機台內擺售的食品標示資訊是否符合規定，以及食品有無超過有效日期。

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▲稽查人員於自動販賣機店稽查。（圖／記者許宥孺翻攝）

衛生局統計，總計查核3177台，陳列擺售食品佔863台，其中84台(9.73%)業者資訊未標示或標示不全，將依違反食品安全衛生管理法第25條暨47條規定，處新臺幣3萬至300萬元罰鍰。

衛生局提醒，「自動販賣機販售食品之標示規定」已於2017年7月1日施行，應於機台外部明顯標示販賣業者資訊，包括業者名稱或姓名、地址及電話號碼。

▲衛生局公布不合格店家。（圖／記者許宥孺翻攝）

機台內販售包裝食品應依食品安全衛生管理法第22條規定以中文完整標示品名、內容物名稱、淨重容量、食品添加物名稱、製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址、原產地(國)、有效日期、營養標示、含基因改造食品原料及其他經中央主管機關公告之事項，若為進口食品需依食品安全衛生管理法第30 條規定申請查驗。此外，機台業者亦應隨時注意機台內販售的食品品質及有效期限，以維護民眾食品安全。