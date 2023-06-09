劉仕傑被控性騷「秒關粉專」　時力送紀律委員會：請盡快出來講清楚

▲劉仕傑。（圖／時代力量提供）



記者杜冠霖／台北報導

近期「MeToo」風波連環爆，1位女子在臉書控訴遭男性政治人物「A男」性騷擾，並指稱該男曾兩度競選台北市議員落選。線索指向時代力量前議員參選人劉仕傑，而劉仕傑也恰巧在這時關閉臉書專頁。對此，時代力量秘書長李兆立9日表示，決策委員會決議將劉仕傑送交紀律委員會調查，也在嘗試傳訊息給他，但還沒跟他取得直接聯繫，呼籲劉仕傑儘速出來講清楚。

對於劉仕傑涉及性騷案，時代力量決策委員會深夜做出3點決議，第一、感謝當事人勇敢說出此事，讓性平案件在陽光下被檢視，才能處理並遏制此類事件再次發生。

第二、根據文章內容，劉仕傑行為時間雖為其擔任外交官期間，但時代力量對性騷擾零容忍，將擴大調查，並進行相關處置，也要澄清劉仕傑已無黨職。

第三、決策委員會於凌晨開啟決策委員會議，將劉仕傑送交紀律委員會調查，若入黨後有相關性平事件，也一併列入調查，若有相關情資，可聯繫時代力量相關信箱。

李兆立表示，作為秘書長要致上歉意，黨員做出這樣的事件違反本黨性平最高標準，無論劉仕傑在黨職內外所涉及的這些事件，歡迎當事人聯繫，時力會盡力提供相關法律協助以及心理支持。

李兆立指出，劉仕傑昨天晚上粉專緊急關閉，時力也在嘗試傳訊息給他、請他說明，但還沒跟他取得直接聯繫，還是會持續跟他溝通，也呼籲劉仕傑儘速出來講清楚，接受社會大眾檢視。

至於懲處部分，李兆立指出，劉仕傑目前沒有任何黨職，以目前黨員身份，懲處最重就是開除黨籍。黨主席王婉諭態度也很清楚，就如同聲明所言，要以最高標準儘速擴大調查，對黨員涉及此事感到抱歉。

女網友在臉書發文指出，她與A男因為一場國際會議活動認識並交換聯絡方式，後來A男多次邀約，到最後一次因想要名正言順拒絕便勉強答應。

女網友指出，A男因下班時間都很晚，所以跟A男約晚間10點見面，後來A男則開車載她到碧潭，堅持要在車上聊。沒想到聊到一半，A男突然用手臂扣住她的脖子，把她從副駕的位置拉過去親，在力量不對等的情況下，她只能一手勉強支撐在椅子上，另一隻手試圖推開A男。

不僅如此，在A男試圖強吻的情況下，另一隻手竟然在解皮帶拉下拉鍊，還硬把她的手拉去碰對方的私處。女網友對此情況感到超級噁心，因怕A男情緒失控，便決定直勾勾地盯著A男的眼睛，並用嚴肅的語氣說，「NO！我說NO就是NO！你不是要去選舉了，你確定要這樣？」

沒想到A男聽完後竟不疾不徐穿好褲子，當沒事一樣。女網友為了自保，便請A男將她送到家附近下車。其他網友看到狀況根據線索懷疑就是在影射時代力量前議員參選人劉仕傑，而劉仕傑也恰巧在這時關閉臉書專頁。

