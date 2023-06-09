劉仕傑遭影射性騷「強吻拉手摸下體」　緊急關閉臉書

▲時代力量前議員參選人劉仕傑。（圖／資料照片）

記者葉國吏／綜合報導

近期「MeToo」風波連環爆，1位女子在臉書控訴遭男性政治人物「A男」性騷擾，並指稱該男曾兩度競選台北市議員落選。有網友根據線索認為是時代力量前議員參選人劉仕傑，而劉仕傑也恰巧在這時關閉臉書專頁。

女網友在臉書發文指出，她與A男因為一場國際會議活動認識並交換聯絡方式，後來A男多次邀約，到最後一次因想要名正言順拒絕便勉強答應。

女網友指出，A男因下班時間都很晚，所以跟A男約晚間10點見面，後來A男則開車載她到碧潭，堅持要在車上聊。沒想到聊到一半，A男突然用手臂扣住她的脖子，把她從副駕的位置拉過去親，在力量不對等的情況下，她只能一手勉強支撐在椅子上，另一隻手試圖推開A男。

不僅如此，在A男試圖強吻的情況下，另一隻手竟然在解皮帶拉下拉鍊，還硬把她的手拉去碰對方的私處。女網友對此情況感到超級噁心，因怕A男情緒失控，便決定直勾勾地盯著A男的眼睛，並用嚴肅的語氣說，「NO！我說NO就是NO！你不是要去選舉了，你確定要這樣？」

沒想到A男聽完後竟不疾不徐穿好褲子，當沒事一樣。女網友為了自保，便請A男將她送到家附近下車。其他網友看到狀況根據線索懷疑就是在影射時代力量前議員參選人劉仕傑，而劉仕傑也恰巧在這時關閉臉書專頁。