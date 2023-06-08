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中榮超威！全球首創「小黑蚊貼片疫苗」　藥效可維持10年

▲中榮超威！全球首創「小黑蚊貼片疫苗」藥效可達10年。（圖／台中榮總提供）

▲全球首創「小黑蚊貼片疫苗」藥效可達10年。（圖／台中榮總提供）

記者游瓊華／台中報導

民眾小黑蚊叮咬後，會引起過敏反應，皮膚又腫又癢，持續數週不消，嚴重者甚至可能在叮咬處產生水泡 、血泡 、潰爛、 紅腫，併發發燒及淋巴結腫大狀況。台中榮總首創全球，研發出「小黑蚊皮膚貼片式的疫苗」，大約可以持續10年的療效。這個研究結果，也被過敏領域第一名的期刊Allergy接受發表刊登。

台中榮總表示，小黑蚊並不是真正的蚊子，而是一種體型微小的吸血蠓科昆蟲，學名為台灣鋏蠓。小黑蚊遍佈於全台的近郊、竹林、茶園等潮濕陰暗的地區，台中地區以大坑風景區為最多，但近年來市區多處學校，公園綠地也有擴散的趨勢。

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因為小黑蚊體型極小，吸血時常是成群一起出動，雌鋏蠓為產卵需要，會在白天攻擊叮咬人體露出之部份，被叮者往往在感覺皮膚紅腫難耐時，才知道已經被叮數十口。而且小黑蚊對一般的除蟲菊類防蚊液並沒有效果，所以除了使用衣物遮蔽皮膚或是使用含有敵避(DEET)成份驅蟲液以外，在戶外活動時，很難完全避免被小黑蚊叮咬。

▲中榮超威！全球首創「小黑蚊貼片疫苗」藥效可達10年。（圖／台中榮總提供）

▲全球首創「小黑蚊貼片疫苗」藥效可達10年，未來可望量產上市。（圖／台中榮總提供）

台中榮總醫師陳怡行以及李美芳博士的研究團隊，最近發表使用小黑蚊主要過敏原的DNA做成皮膚貼片式的疫苗，在小鼠的實驗當中發現只要每週貼一次，一次貼一小時，持續三周，就可以達到預防以及治療小黑蚊過敏的效果。而且這個減敏的療效，如果從小鼠的壽命回推人類的話，大約可以持續10年的療效。這個研究結果，也被過敏領域第一名的期刊Allergy 接受發表刊登。

醫療團隊強調，預防過敏的小黑蚊貼片疫苗是全球首創，雖然還沒進行人體實驗，但實驗結果已經取得專利，並發表在過敏類別的國際權威期刊上，未來完成人體實驗計畫，並通過國家檢驗，就有機會量產上市。

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