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台中榮總首辦社區簡易篩檢　闖關活動宣導醫病觀念...民眾喊讚

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲台中榮總上週日在草悟道舉行健康嘉年華活動。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中榮民總醫院上週日(3/26)在台中市草悟道舉辦健康嘉年華，召集心臟科、泌尿科等17個部科於現場設置攤位，搭配闖關抽獎活動，讓民眾培養正確醫病觀念，活動吸引超過1500名市民參與，大受好評。台中榮總院長陳適安表示，這是中榮第一次走入社區辦簡單篩檢活動，讓民眾及早發現、及早就醫。

「2023健康嘉年華」於26日下午在草悟道B區舉辦，中榮院長陳適安、台中市衛生局長曾梓展與會到場，現場有話劇演出、有獎徵答等，希望透過精彩話劇、音樂饗宴，將健康議題推廣到社區，讓民眾重視疾病預防、健康維護等議題。

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陳適安表示，醫護同仁走出醫院，進入社區進行健康觀念宣導，希望傳遞更多的健康維持以及疾病預防的知識給民眾，預防重於治療，及早發現身體警訊，才能及早就醫治療，市民的健康，中榮來守護。

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲活動現場相當熱鬧。（圖／民眾提供）

台中榮總指出，本次活動中榮召集包含心臟科、泌尿科等17個部科設置攤位提供包含1分鐘心律篩檢、乳房健康資訊、骨鬆檢查及口腔、大腸癌篩檢等活動，現場亦有闖關抽獎活動，參加民眾只要挑戰5個關卡成功，即可兌換實用的防疫小禮物，通過八個闖關活動更可參加抽獎。

中榮說，獎品內容有心臟電腦斷層、低劑量肺部篩檢、癌症防護檢查等豐富獎項，期許透過闖關活動，帶給民眾醫療最新資訊，更能培養民眾正確的醫病概念。

民眾蔡小姐表示，在各個闖關的遊戲中，吸收到了子宮內膜異位相關訊息，更體驗了代謝症候群的檢測，感覺收穫滿滿，也對自己的身體有更深切的認識。

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