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苗栗「鹼粽」驗出禁用硼酸遭送辦　食藥署示警風險：恐致急性中毒

苗栗「鹼粽」驗出禁用硼酸　食藥署示警風險：食用過量恐中毒。（圖／記者嚴云岑攝）

▲苗栗「鹼粽」驗出禁用硼酸遭送辦，食藥署示警風險：恐致急性中毒。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

端午節即將來臨，食藥署今（8）日公布聯合地方衛生局共同執行「112年度端午複合式專案」結果，苗栗縣的「阿嬌姐」製造的鹼粽因檢出禁用添加物「硼酸」，遭苗栗縣政府以違反食安法第15條移送地檢署偵辦，最高可處7年以下有期徒刑，得併科8000萬以下罰金。

112年端午節複合式專案共針對373件粽子成品及配料進行抽驗稽查，檢驗食品添加物、食品微生物、乙型受體素、環氧乙烷等項目，其中1件鹼粽檢出硼酸，衛生局已要求業者將違規產品下架，並移請地方檢察署偵辦。

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食藥署副署長林金富表示，硼酸食用過量恐造成急性中毒，並出現嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重者還可能會產生抑制中樞神經系統問題，因此依法不得用於食品添加物中。

林金富提到，苗栗縣「阿嬌姐」鹼粽因檢出硼酸，已涉違反食安法第15條規定第1項規定，可依同法第49條第1項規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8,000萬元以下罰金。

另一件違規產品為花蓮縣吉安鄉的「東部粽有限公司」，因存放逾期2年多的醬料，涉違反食安法第15條第1項第8款規定，依同法第44條第1項第2款規定，已遭花蓮縣衛生局開罰6萬元。

食藥署重申，食品業者除應依食品安全衛生管理法規定實施自主管理外，亦應確保其場所及製售產品符合規定，倘經衛生機關查獲與規定不符，則依法處辦，以維護民生食品衛生安全。

苗栗「鹼粽」驗出禁用硼酸　食藥署示警風險：食用過量恐中毒。（圖／記者嚴云岑攝）

▲花蓮「東部粽有限公司」因存放逾期2年多的原料遭開罰。（圖／食藥署提供）

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