對食物困惑也不說爛！「這位百萬YouTuber」影片被讚爆：有說服力

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對食物困惑也不說爛！他推薦看「詹姆士評美食」　網讚：有說服力

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道） 

▲詹姆士。（圖／翻攝自YouTube／詹姆士姆士流官方專屬頻道）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber蔡阿嘎日前拍攝「日本5家地雷連鎖店」影片，引發爭議。常評論時事的粉專「子迂的蠹酸齋」就發文表示，身為具有影響力的公眾人物，輕易的一句負評，就可能毀掉某家小品牌；話鋒一轉，他也點名型男主廚詹姆士，讚美對方就算對一樣食物感到困惑，也會盡可能點出優點。貼文曝光後，不少網友也大讚詹姆士。

粉專「子迂的蠹酸齋」發文表示，「假設你是位有影響力的公眾人物，會公開批評某個東西爛嗎？」如果過去的言論已建立了足夠的可信度，那輕易的一句負評，就可能毀掉某家小品牌辛苦積累的成就。

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粉專提到，他特別喜歡「詹姆士姆士流官方專屬頻道」，也喜歡詹姆士被迫吃各種常民（普通人）食物，因為詹姆士在評論食物時很有趣，當一個東西好吃，就是瘋狂的一口接一口；反之，若對一樣食物感到困惑或不喜歡，詹姆士就會停頓，然後專業講解料理的食材和歷史，並點出這樣食物與自己想像中的差異為何。

粉專表示，詹姆士就算不喜歡一樣食物，也不會草草結束，且會在這樣食物中找到優點、從市場面去考量，不會輕易就說一樣商品沒價值，更不可能直接評價「爛」或「難吃」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛大讚，「今天才和朋友聊到詹姆士評論的用詞，他會表達他的觀點，但是如果口感或是口味不合，也會補充：如果你是喜歡XXX的口感，那你應該會喜歡！可以試試」、「我記得詹姆士有在節目說過他知道做產品的不容易，所以不會隨便批評」、「詹姆士頻道我也愛看」、「我真的很愛看詹姆士講評，可以看出他的個性跟想法以及挖掘出不同面向的瞬間」、「詹姆士就講的話很有說服力又文雅」。

也有網友有感而發，「一個優質的評論家，不會只挑缺點說。缺點誰都會挑，不好吃可以講出一百個理由。但能從自己不喜歡的料理找到優點，去評論才是實力」、「批評最好言之有物，打臉同時也要給台階下」。文字工作者李冠潔也回應，「很喜歡看詹姆士評論食物，看到他開始理性分析就知道他其實不那麼喜歡」。

另也有網友則認為，「我也很喜歡老詹，但是他是專業廚師，跟那些一般的YTR專業度跟口條上有極大的落差，阿嘎這次的確是做了蠻不好的示範，但是酸民們也有點太放大這件事了」、「我覺得蔡阿嘎的影片也很好看啊，就算他這次做錯了，我也會繼續支持他，他也已經道歉了，那就算了吧」。

值得一提的是，詹姆士的風格受到不少人喜愛，YouTube頻道在今年初就已訂閱破百萬，當時他還開心分享熱騰騰的百萬獎牌，除了廚師本業外，轉型當藝人、YouTuber也相當成功。

本文經粉專「子迂的蠹酸齋」授權引用

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