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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

房貸補貼7日已42萬人申請　內政部提醒留意3大重點

▲▼行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院8日例行院會，會中由各部會報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」執行情形。內政部營建署辦理「中產以下自用住宅貸款戶支持專案」已於6月1日上午9點開放線上申請，截至6月7日止已達42萬人辦理，目前正加速審查作業，第一批通過審核的民眾預計可於7月上旬核撥。營建署也提醒，申請人請留意填寫資料3大重點。

營建署表示，申請人可於原先申請網站查詢是否符合資格或審核進度，如符合資格可在網站下載核定函，支持金3萬元會撥款至112年2月28日約定繳納貸款本息帳戶，並註記「行政院發」，政府用行動力減輕生活負擔，也符合疫後特別預算推動的政策目標。

申請人請留意填寫資料3大重點

內政部再次提醒，第一、本專案須由借款人提出申請，而非由房屋所有權人提出。第二、請申請人務必填寫112年2月28日貸款中的金融機構名稱。第三、本專案借款人所辦理之貸款必須是購置住宅貸款，如果是修繕住宅貸款、消費性貸款、周轉金等等，均非本專案適用對象。如果申請人填寫資料正確，可縮短審核的時間，提早領到支持金。

內政部呼籲民眾，在申請時務必填寫正確的金融機構，避免金融機構查不到申請人有貸款紀錄，如申請後發現錯誤，如屬必填事項（打*號）可向營建署提出更正，於填妥「資料更正切結書」後，以郵寄或傳真至營建署辦理協助修改，相關切結書文件可至營建署及「內政部不動產資訊平台」的房貸支持專案專區或線上申請網站右上方的教學說明-常見問題下載。

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