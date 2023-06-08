暴力男「迴旋踢」踹頭撞牆　脫褲性侵20歲女！他入獄威脅：打死妳

▲南韓釜山一名女子慘遭30歲的李男在大樓玄關前施暴、狠踹頭部而導致重傷。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓釜山一名年僅20多歲的金姓女子，去年5月底返家途中，疑似只因為瞪30多歲李姓男子，竟慘遭對方尾隨，甚至在住商混合大樓前被暴力毆打、踹頭撞牆，對方還從後方使出迴旋踢，一審被判處12年。豈料，李男入獄後竟然威脅該名受害女性，揚言出獄後照著背下來的住處地址，前往尋仇洩恨。

時間點回到2022年5月22日，釜山廣域市釜山鎮區西面一棟住商混合大樓共同玄關傳出暴力事件，當時30歲的李姓男子在保全業上班，滿身刺青的他一度夢想當上職業足球隊員，然而他在附近發現一名獨自行走、穿白色高跟鞋的年輕女子金某，他疑似因為不滿對方瞪他，竟一路尾隨長達10分鐘，決定趁機狠狠教訓對方。

監視器畫面於去年11月30日對外公開，不過卻有一段長達7分鐘的影像未見李男、被害女子的身影，李姓男子試圖靠近等候電梯的金女，豈料他竟從後方抬起左腿狠踹女方頭部，女方頭部重擊牆壁、失去重心倒地不起，然而李男卻又上前用腳重踩女方頭部5次。

▲李男疑似將昏厥的金女拖行至監視器死角處性侵未遂。（圖／翻攝自韓網）

李男將昏厥倒地的金女拖行至監視器拍攝死角，時間長達7分鐘，中間還一度回來拿女方物品，不久他聽到住戶靠近的聲音，他才將金女棄置該處，慌忙逃出大樓，金女被送往醫院接受8周的治療，醒來時喪失短期記憶，而李男的暴力行為也造成她腦部出血和損傷、右腿麻痺、腳踝永久障礙。

根據韓媒《首爾經濟》，受害女性金某曾向警方、檢方要求向外界公開李男的個人情報，不過卻遭到回絕，YouTuber「Caracula偵探事務所」在採訪完金某後，決定在本月2日上傳的影片公布李男的長相、姓名、年齡等，影片透露該男姓名為李賢宇（이현우，音譯）、1992年出生在釜山廣域市影島區、身高171公分、血型為O型、全身都是刺青、體格健壯。

同時，李男從2007年至今犯下多起前科，包括特殊竊盜、特殊傷害、暴力行為、詐欺、違反道路交通法等。

如今，該起事件二審即將於本月12日進行宣判，對於李男的個人資訊被公開在網路，被害女性金某表示並不知情，強調雖然期盼檢警能夠公開李男的資料，但希望是藉由合法的方式，金某的辯護律師擔憂，該名YouTuber的舉動會影響下周二審的宣判結果。

▲李男的長相、姓名、年齡等詳細資訊被南韓網紅公開在頻道上。（圖／翻攝自YouTube／caracula_detective）

金某還在CBS電台時事廣播節目《金賢貞的新聞秀》受訪透露，在該起事件後，她將住處從事發公寓搬至釜山看守所附近，恰巧李男是進到釜山看守所入獄服刑，然而她從李男的獄友口中聽聞，李男在監獄中不斷背誦金某搬家後的住處地址、身分證號碼，揚言要逃獄、或是出獄後至其住處「打死」。

金某表示她感到非常害怕，她懷疑李男可能是在民事訴訟的過程中，輾轉得知自己的詳細資訊。

另外，被害者金姓女子懷疑自己在被施暴昏迷的過程中慘遭李男性侵，而檢方5月31日在釜山高等法院開庭時要求變更告訴狀，加入「強姦殺人未遂」的罪嫌，檢方從金某被害當天所穿的牛仔褲、開襟衫驗出李男的Y染色體，驗出的地方位於牛仔褲左側腰帶內側、小腿部位等，坐實李男將昏厥中的金女拖行至監視器死角性侵未遂的罪嫌。

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