只因被多瞪一眼！暴力韓男「踹頭撞牆」20多歲女　腦出血右腿麻痺

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓去年5月發生一起離譜的電梯隨機毆打性侵案！釜山市中心一名20多歲、穿著白色高跟鞋的女性，只因為在回家途中盯著男方幾眼，便慘遭對方尾隨跟蹤10分鐘，最後在一棟住商混合公寓的大樓前被暴力毆打、踹頭撞牆，甚至還疑似慘遭脫褲性侵，醒來後喪失短期記憶，腦部出血、右腿麻痺，然而男方一審只被判處12年。

根據韓媒《朝鮮日報》、《國民日報》，2022年5月22日釜山廣域市西面一棟住商混合公寓的共同玄關發生暴力事件，在保全業上班、一度夢想當上職業足球隊員的30多歲男子A某在附近發現獨自行走的20多歲女性B某，疑似因為不滿對方瞪他一眼，才決定一路尾隨長達10分鐘，並決定趁機狠狠教訓、修理對方。

事發監視器畫面於去年11月30日對外公開，只見B某正在等候電梯，而A某則是試圖靠近，突然他竟從後方抬起左腿狠踹女方頭部，B某被踹後失去重心、頭部重擊牆壁後倒地不起，沒想到A某又走上前用腳重踩對方頭部5次。

之後，A某將昏厥倒地的B某拖行至監視器的拍攝死角，中間還一度回來拿走被害者的物品，然而不久後他聽到住戶靠近的聲音，於是他才將B某棄置於該地，慌忙地逃出建築物。

B某被送往醫院後，接受了長達8周的治療，她出現了外傷引起的腦部出血、右腿還一度麻痺，即便治療結束後仍有腦部損傷、腳踝出現永久障礙。當她被送往醫院後，醫療團隊發現她的內褲被脫到右腿小腿處，疑似還被男方性侵。

A某犯罪後，先是逃往女朋友的家住，直到3天後才被警方逮捕，他曾犯下傷害、暴力等前科，豈料出獄才不到3個月便又再犯。

南韓檢警透過手機數位修復鑑識後，才發現A某在犯案後經常用關鍵字搜尋「西面殺人」、「西面強姦」、「殺人未遂」等詞語，因此B某認為她遭暴力重毆後昏厥、失去意識時曾慘遭A某性侵。

為此，A某在法庭上否認自己性侵B某，僅坦承暴力重毆B某的部分，他辯稱自己只是喝醉酒、身心上失去基本判斷能力，因此要求法官從輕處分；至於在性侵罪嫌上，則因未在B某的內衣上找到A某的DNA，因此以無嫌疑處理，檢方僅依殺人未遂罪將之起訴。

儘管檢方求處12年徒刑，但最後釜山地方法院刑事6部在一審僅判處A某12年有期徒刑，這讓被害者B某感到相當憤怒。

B某認為法官輕判，她甚至在網路論壇以「12年後，我將會死亡」為標題發文，她指出A某的犯罪心理分析結果顯示，其有充分再犯的可能，當對方出獄時還年僅40多歲，擔憂慘遭報復，「這段時間我消瘦10公斤，每睡2個小時就會因那天的惡夢驚醒。我痛恨每次出庭時被迫看到體型一直在變大的犯人」。