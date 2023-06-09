南韓成「供應鏈脫中」受惠國　今年外商直接投資創新高

▲外資今年在韓直接投資創下歷來新高。圖為望向南山塔的首爾天際線。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

受到美國與中國之間地緣政治緊張日益升溫、全球供應鏈重組等趨勢影響下，南韓儼然成為「漁翁得利」的國度，因為南韓政府統計指出，南韓今年1至5月的外商直接投資額（FDI）突破107億3000萬美元，不僅比去年同期增長40%，更創下歷年來同期的最高紀錄，半導體、電池等尖端高科技產業積極在南韓投資設廠。

根據韓媒《東亞日報》，南韓產業通商資源部在昨（8）日的統計資料指出，南韓今年1至5月的FDI達到107億3000萬美元，創下歷年同期的最高紀錄，南韓政府認為這可能是受到美中競爭加劇下的副作用所影響，隨著美國在尖端高科技產業對中國形成強而有力的牽制，全球企業將供應鏈擴及至南韓、日本、亞太國家，南韓無形中吸收到反射利益。

全球企業認為，南韓在半導體、蓄電池等尖端產業上擁有完整且優秀的基礎建設，因此接連選擇到南韓投資設廠，其中英商艾德華是生產半導體廠真空幫浦設備的巨擘，去年10月選擇在南韓忠清南道牙山市設廠，關係人士受訪表示，「南韓擁有以製造業為中心的基礎建設和優秀人才，因此在全球供應鏈重組的局面，選擇南韓當作供應基地。」

報導指出，全球供應鏈自從2021年全面重組後，主要國家便積極布局，透過補助、租稅扣抵等政策鼓勵外商直接設廠投資，經濟合作暨發展組織（OECD）也表示，在法國總統馬克宏的努力下，法國去年的FDI比起前一年激增56%。

不過專家也提示，若要全面鼓勵、拉攏外資，也必須做好配套措施，例如放寬相關規範。南韓淑明女子大學經營學系教授吳埈錫就指出，其實許多投資南韓國內的外資皆認為，南韓政府的規範並不符合國際標準，甚至唯獨針對國外企業進行差別對待，若南韓想要在競爭中贏過新加坡、日本，首先應當放寬規範，在吸引外資投資的政策上展開積極攻勢。

另外，報導也分析，南韓今年1至5月的FDI之所以能夠創下歷年最高紀錄，其實也是受到全球企業採取「中國加一」（china plus one）策略的影響。

在經歷新冠疫情時，為擺脫生產供應鏈過度集中在中國所帶來的風險，外資會選擇亞太地區的另一國家做為生產基地，而南韓因為在地理位置上靠近中國、加上擁有全球尖端產業最優秀的生產技術，因此成為充滿魅力的候選地。