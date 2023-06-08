報復性旅遊助攻！攜程第一季營收「好過疫情前」

▲大陸網路旅遊平台攜程集團。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸網路旅遊平台攜程集團第一季營收為92.11億元，年增124.06%，高於疫情前的2019年第一季；淨利約33.75億元，同比轉虧為盈。攜程表示，隨著中國大部分的旅行限制與隔離政策取消，積壓的旅行需求獲得釋放，公司業績迎來明顯復甦。

根據《澎湃新聞》報導，從收入組成來看，得益於旅遊市場的明顯復甦，攜程各項收入都較去年大增，其中，住宿預訂收入34.8億元，年增140%；交通票務收入41.56億元，年增149.91%；旅遊度假收入3.86億元，同比增長211.29%；商旅管理收入4.45億元，同比增長100.45%；其他收入7.44億元，同比增長14.11%。

攜程公開的數據顯示，今年第一季，攜程集團國內本地酒店預訂量較疫情前2019年同期增長150%。

▼攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章。



攜程集團首席執行官孫潔指出，在今年1月份出入境政策調整後，中國出境旅遊市場處於快速恢復期，第一季攜程平台上的出境酒店和機票預訂皆恢復到疫情前40%以上，超過行業15%的恢復水平。

攜程集團聯合創始人、董事局主席梁建章指出，在中國遊客重拾信心，為旅遊行業復甦注入動力的同時，海外市場也繼續穩步改善，「國際平台的整體酒店預訂創下歷史新高，是2019年預訂水平的兩倍多。同時，我們國際OTA平台的機票和酒店預訂創新高，較2019年增長超過100%。」

梁建章說，2023年有一個強勁的開局，第一季度，攜程的出境業務和國內業務經歷快速恢復和增長，超過了行業平均水平。整體酒店預訂創下歷史新高，同比增長超過100%，較2019年增長40%，「人們開始逐漸擺脫疫情影響，重新踏上探索世界的旅程。我們對旅遊行業的長期前景和公司的未來機遇依舊充滿信心。」