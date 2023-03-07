撐過疫情「轉虧為盈」　攜程：對未來機遇感到興奮

▲攜程。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸線上旅遊平台攜程7日公布2022年全年財報，其中，盈利部分為14.03億元，同比轉虧為盈。攜程董事會主席梁建章表示，隨著限制及隔離政策取消，旅遊業在2022年迎來了轉折，「我們對未來機遇感到興奮，並已做好充分準備，以捕捉關鍵市場需求。」

2022年全年，攜程營業收入200.55億元，同比增長0.13%；歸母淨利潤14.03億元，同比扭虧為盈，2021年同期淨虧損5.5億元；經調整EBITDA（息稅折舊及攤銷前利潤）錄得21.51億元。

攜程董事會主席梁建章提到，隨著12月中國大部分的旅行限制和隔離政策被取消、國際旅遊市場繼續保持強勁復甦態勢，全球旅遊業於2022年迎來了轉折點。

▼攜程董事局主席梁建章。（圖／CFP）



梁建章指出，在第四季度，歐洲和美國繼續朝著常態化方向發展，亞太地區亦迅速復甦，「從2023年初以來，中國出境旅遊快速增長，反映有大量出境旅遊需求受到壓抑。我們對未來機遇感到興奮，並已做好充分準備，以捕捉關鍵市場需求。」

攜程首席執行官孫潔表示，儘管第4季中國旅遊市場遭受了疫情的重創，但攜程通過持續調整策略以跑贏市場，「2022年第四季度，攜程集團的國內本地酒店預訂較2019年增長10%。2022年全年，攜程集團的本地酒店預訂較疫情前水平增長40%。攜程集團的國內機票預訂恢復速度也快於市場。」

孫潔強調，「對於國內旅遊市場而言，2022年第四季是黎明前的黑暗。」

另外，攜程在電話會議中披露的數據也顯示，今年前兩個月，國內航空客運量恢復至2019年同期的80%左右，酒店行業平均每間客房可預訂收入（RevPAR）在最近幾周全面恢復，國際航空客運量約恢復至疫情前的15至20%，並繼續上升。

梁建章在電話會中指出，「隨著中國的全面放開，攜程出境游預訂已恢復到疫情前的40%以上，2023年註定是令人振奮的復甦和增長之年。」