攜程第2季轉虧為盈　酒店預訂量「回到疫情前水準」

▲攜程。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸旅遊平台龍頭攜程集團22日公布了第二季財報，值得注意的是，攜程國內酒店的預訂量，在季末迅速反彈至疫情之前的水準，並延續至接下來的幾個月。

根據財報，攜程第二季淨營業收入為40億元，年減32%，季減下降2%；經調整EBITDA為3.55億元，相比上季度的9100萬元增長了290%；淨利潤為6900萬元，比去年同期的淨虧損6.47億元，以及上一季度的淨虧損9.89億元都要好。

分業務來看，攜程住宿預訂業務營收為14億元，年減45%，季減6%；旅遊度假業務營收為1.22億元，年減67%，季減2%；商旅管理業務營收為2.1億元，年減46%，季減5%；交通票務業務營收年減15%至18億元，季增6%。

攜程表示，受疫情衝擊，攜程多項國內業務呈現出4月、5月業績低迷，6月迅速反彈的特徵，展現出較強的韌性，住宿預訂業務是典型代表。

數據顯示，5月中旬至6月末，受疫情影響較小的華南和華西市場酒店預訂率先恢復，並超過2019年同期水平；6月下旬，攜程國內酒店預訂量已完全恢復並超過2019年同期水平。

其中，本地酒店是拉動攜程住宿預訂反彈的主力。今年第二季度，攜程本地酒店預訂量較2019年同期增長超過30%，隨著精準防疫政策的落地，復甦勢頭延續至第三季度。另外，自2021年年底以來，攜程酒店套餐覆蓋的酒店數量增加20%，其中65%為高星酒店，產品力進一步得到強化。

海外業務方面，今年二季度延續一季度的趨勢、繼續保持高增長。總體來看，攜程在歐洲和美國市場的收入已經超過2019年同期，亞太市場業務也在快速增長；海外業務在攜程整體營收中的佔比不斷增加。

在明星品牌Trip.com的帶動下，攜程海外業務整體增長強勁，海外機票和酒店預訂量同比增長超過100%，其中，酒店預訂量較2019年同期增長超過50%，海外酒店恢復快於行業；海外目的地玩樂產品預訂量環比增長24%，並在2022年上半年保持三位數的同比增長。此外，今年上半年，攜程海外商旅酒店交易額同比增長540%。

攜程首席執行長孫潔表示，儘管國內市場由於第二季度前兩個月疫情反覆而面臨挑戰，旅遊的基本需求仍然保持穩定，「我們很高興看到國內酒店預訂在第二季度末迅速反彈至疫情前的水平，且這種勢頭延續到了接下來的幾個月。面對不斷變化的環境，我們將繼續提高經營效率，審慎控制成本。所有這些努力將使我們保持靈活性並為長期增長鋪平道路。」