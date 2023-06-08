「人疊人」驚悚影片曝！南韓地鐵電扶梯突逆向　骨牌式慘摔釀14傷

記者張寧倢／編譯

南韓京畿道城南市盆唐區一處地鐵站8日上午通勤時間發生電扶梯故障意外，最新曝光地鐵出口監視器畫面可見，乘客排隊搭乘電扶梯準備向上移動，但上行的電扶梯突然逆向倒轉，整排民眾有如骨牌般接連跌倒，並且疊在一起，情況混亂。報導指出，事故造成14人受傷，其中3人需要住院，但皆無生命危險。

▲南韓地鐵藪內站8日電扶梯突故障逆行，乘客反應不及如骨牌般摔倒堆疊。（圖／翻攝自推特）

根據韓聯社報導，南韓首都圈電鐵盆唐線藪內站8日上午8時20分左右，通往2號出口的自動電扶梯發生故障，原本應該向上運行的電扶梯突然逆向往下運行，由於正值上班通勤時間，眾多乘客瞬間像骨牌被推倒一般接連摔倒，監視器畫面還能看到有男子為避免被壓在下方，急忙翻越扶手，但有許多人反應不及，已經跌成一團。

▲故障的電扶梯已暫時遭到封閉。（圖／CFP）

報導指出，電扶梯在數秒後停止運轉，現場其他民眾協助攙扶傷者，並拉出被壓在下方的乘客，但已經造成14人受傷送醫，其中11名輕傷患者接受治療後已經回家，但有3人腰部、腿部受到較重傷勢，正在住院治療中。

運營地鐵的Korail公司人員表示，近期檢查並未發現重大異常，接下來將進行精密分析找出事故原因。警方則表示，目前已經排除電扶梯裝置遭人手動操作的原因。