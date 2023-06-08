竹山杉林溪春茶競賽　許淑華憂展售攤位驟減...真相讓她笑了

▲竹山杉林溪春茶競賽頒獎，劉銀珠、巫宥緯分獲特等獎。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

竹山鎮農會杉林溪春茶競賽結果揭曉：劉銀珠、巫宥緯分別獲得新品種組和烏龍茶組特等獎，鎮農會指出今年的比賽茶多被搶購一空，銷售情況非常好；南投縣長許淑華則表示，近幾年疫情影響茶葉銷售情況，縣府為協助農民行銷，7月份將帶茶農到大陸推廣展售，幫農民拓展通路、打開國際市場，讓八大茶區都能有很好的銷售成績。

杉林溪春茶競賽頒獎典禮及竹山鎮農特產品展售促銷活動於3日舉行，由竹山鎮農會理事長沈春枝主持，縣長許淑華、縣議員吳瑞芳和游顥、縣農會總幹事曾明瑞，以及魚池茶業改良場分場長黃正宗、凍頂工作站長林儒宏都出席致意，由許淑華分別頒匾給2位特等獎得主；此次頒獎典禮也結合辦理行銷竹山鎮特產品竹筍和番薯，邀集產銷班、青年農民、田媽媽參與展售活動，推動地產地消及多元行銷活動，來推廣新鮮、安全、優質的當地農產品。

林儒宏表示，今年春茶競賽青心烏龍組參賽共238件，未入圍43件，淘汰率18.07%，特等獎特色為外觀勻整、水色金黄、明亮清澈，發酵香與焙火香搭配合宜、香氣馥郁優雅；滋味甘醇飽滿細緻、活性佳，葉底香氣持久、壺泡滋味醇厚、濃稠度均勻；新品種組參賽共132件，未入圍14件，淘汰率10.61%，特等獎特色為外觀勻整、水色金黄、明亮清澈；發酵足與焙火透搭配合宜、品種香明顯，具發酵香；滋味甘醇、甘甜、細緻，具活性；壺泡滋味醇厚、濃稠度均勻。

林儒宏評論，未人圍茶樣以菁澀、菁苦、雜澀、陳澀等居多，整體而言，雖因氣象或人為等因素，造成部分茶樣產生缺失，但在眾多茶樣中，亦篩選出不少高品質好茶，值得推薦給消費大眾品茗。

許淑華指出，當天看到活動現場擺設攤位非常少，與往年差異相當大，向沈春枝和茶農詢問了解，原來是比賽結果公布後就被搶購一空；今年得獎茶的品質都較往年出色，顯示茶農在茶園管理和製茶技術的改良，都有很大的進步，鎮農會對杉林溪茶的品牌行銷也有大幅精進，才能建立消費者的口碑。

許淑華強調，茶產業是南投最重要的產業之一，未來縣府會更用心推動，今年7月將到中國大陸推廣茶產業，幫助農民打開更寬廣的國際市場，讓八大茶區好茶銷售成績更亮眼。