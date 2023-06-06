一年內喪子、喪夫...闆娘開「超佛素食店」原因有洋蔥

▲愛心阿嬤林英美。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

屏東市有一家素食店推出100元吃到飽，不少顧客來此都會夾好夾滿，甚至有客人夾的菜量太少，老闆娘林英美還會直接不算錢。其實，這間佛心經營的素食店背後藏了一段滿滿洋蔥的動人故事，惹哭不少網友。

據《三立新聞網》的報導，「去年我兒子往生，滿年輕的40多歲，我先生也往生了，一年失去兩個親人」，愛心阿嬤林英美在短時間內一連經歷喪子、喪夫的人生低潮，但她把悲憤化作力量，希望能用自己的方式替兒子積陰德，最後成功轉念把小愛化成大愛。

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過去就曾免費供弱勢族群便當的她，決定經營一家「100元吃到飽」的素食店，甚至還推出前20名的優惠，一人只要80元。

林英美表示，自己的兒子愛吃素食，所以乾脆把這份對兒子的思念，寄放在眼前的素菜中，以廉價的方式販售，讓大家吃好吃飽，再把功德迴向給兒子。

雖然客人都會擔心林美英做生意不賺錢甚至賠錢，但她仍笑笑地說，「沒關係，大家吃歡喜就好，世上苦人多。」

不少網友都是聽聞蔬食店背後的動人故事後，直接跑到店內捧場，甚至還故意夾很少並照樣付100元，沒想到林英美卻表示：「不要啦，這樣就失去初衷意念了，大家來捧場，就當給我鼓勵。」

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