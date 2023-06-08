張淑晶打官司哭窮：哥連肥皂都不送來！自爆「借高利貸」聲請救助

▲惡房東張淑晶訴訟纏身。（圖／ETtoday資料照）

記者戴若涵／台北報導

新北市惡名昭彰女房東「張淑晶」因利用套房出租、簽約設局等手段坑殺房客，陸續遭判刑定讞，目前在監服刑中，另她也與板橋某知名眼科醫師、親哥哥有多起案件，可說是訴訟纏身。她入獄前因車牌被吊銷，向台北市交通事件裁決所提告，卻因逾期提告遭駁回，她提起再審時表示自己罹患罕病，又有經濟困難，要聲請訴訟救助，結果出爐！

張淑晶針對車牌被吊銷一案聲請再審，並聲請訴訟救助。她主張，自己在監沒有正常收入，因惹上租客訴訟身上也沒錢，又需要墊付父母的醫療費用。但台北地方法院認為，她主張自己無力繳納裁判費，卻又沒有提出能即時調查的證據，也沒有提出保證書，將她的聲請駁回。

張淑晶不服一審裁定結果，提出抗告，表示自己被判重刑，目前在監沒有正常收入，又罹患肌無力罕病重症，容易造成猝死，先前因為無法呼吸緊急開刀留下疤痕，上有96歲癱瘓父親、重病母親，需要看護費及醫療費用，親哥哥不付錢，她為救父母的生命只好墊付費用。

張淑晶表示，因惹上租客糾紛，她只能去借高利貸或是民間的小額借貸，背負利息壓力沉重，母親後來過世後，親哥卻隻字不提母親有癌症險，對她無情無義，令人心痛。她在監時，哥哥連衛生紙、肥皂都不送來，讓她的日常生活都出問題。

張淑晶指出，自己因不斷被借提，每月工廠收入也變成零，生活辛苦，只能苦撐，實在萬般無奈，名下車輛車牌也被台北監理站註銷，持有的股票亦已下市，都已無價值，名下怎麼有收入來源及財產，這些都是即時可查核之證據。

但台北高等行政法院除了維持一審見解外，再指出，張淑晶提出抗告時已繳納裁判費300元，也可見她不符合所謂「缺乏經濟上之信用」的無資力條件，將她的抗告駁回。