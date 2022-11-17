獨／兄不給爸媽撫養費還PO文嘲諷　張淑晶提告...頻搶話法官暴氣

記者黃宥寧／台北報導

清官難斷家務事，千頭萬緒理不清！「惡房東」張淑晶不滿胞兄不付雙親扶養費，提起訴訟，新北地院裁定張兄須給付16萬4239元，她遲遲未拿到錢，又遭胞兄於臉書張貼嘲諷文字，再提告請求精神賠償，一審後認張兄言論發表不具不法性，判免賠，她不滿再提上訴，今（17日）開庭，在監的她透過遠端視訊不斷搶話，讓法官數度暴氣，高分貝語氣也讓2名法警趕緊上前查看。

▲惡房東張淑晶因偽造文書等案入監服刑，但她不滿胞兄於臉書上張貼嘲諷言論憤而提告求償，原審判她敗訴，她不滿再提上訴。（合成圖／記者黃宥寧攝、ETtoday資料照）

在監服刑的張淑晶，不滿胞兄張振盛未給付她代墊雙親扶養費，提起訴訟，新北地院2019年裁定張兄須給付16萬4239元，但她遲遲未拿到，加上胞兄於臉書PO文說：「張淑晶麻煩妳看清楚骨穩與骨力強在骨科醫師前的評價，不要只為了官司興訟要跟我索討更多醫療費用（骨穩為自費用藥，骨力強為健保用藥）就強迫老爸施打骨穩，忽略骨穩的副作用嗎？我們彼此爭訟就算了，不要拿老人家當實驗白老鼠」。

▲張振盛於臉書發文，張淑晶看到後，認為胞兄在嘲諷她怒告求償。（圖／翻攝自Facebook／張淑晶胞兄）

張淑晶認為，哥哥的貼文是在嘲諷，更導致父親不願接受治療，因此讓她飽受痛苦，因此提告請求11萬精神撫慰金。

一審法官認為，社會閱聽大眾可自行根據對於基礎事實認知，來判斷到底張兄評價意見是否公允，張兄在臉書言論發表，並不具有不法性，對此張淑晶主張胞兄言論構成侵權行為，沒有依據故判她敗訴，張女不滿再提上訴。

今（17日）士林地院開準備程序庭，張兄準時報到、服刑張淑晶透過視訊開庭，穿著黃色囚衣看上去精神不錯，聲音一如往常尖銳宏亮，開庭前她不斷糾結，不滿說自己有遞書狀要求到庭陳述，但法院卻不提解她，讓她喪失權益、無法親自表達意見，法官耐性向她解釋，疫情期間本來就可以採取「遠距視訊開庭」，但張似乎聽不進去，不斷碎念，讓受不了法官提高分貝問「那妳到底要不要開庭？」她才放低音量說「要」。

受命法官提示相關卷證時，張淑晶透過螢幕麥克風不斷喊「我無法看清楚啊！很模糊，我請求下次到庭...」書記官聽到後，清晰且放大後，張仍苦喊看不到，法官則再度激動要求她不要急躁，甚至向張說「妳不是第一次開庭了」激動語氣也讓2名法警上前查看狀況。

▲張淑晶目前入監執行，又與親哥哥上法院對簿公堂。（資料圖／記者陳雕文翻攝）

張振盛與張淑晶隔螢幕不斷搶話，想向法官解釋，這讓法官對著張兄說「你就讓她講完，她就是想講」。法官就爭點做整理，打遍多場訴訟的張淑晶，老江湖的說「我要調取107家親聲691、108家親聲抗36...」等11件判決當證據資料，張兄則反應，「我認為是否使用骨穩或骨力強，是由醫生決定，因此診斷可證明他說的」。

受命法官說，是否調取卷證、提解由合議庭決定，諭知12月13日續行準備程序庭，一講完後，張淑晶又有意見，並貼著麥克風說「那天我不行！我要被提解到高院聽宣判，我哥侵占房子案...」短短30分鐘的庭，時不時被打斷，讓法官再暴氣大喊「妳冷靜！」最後則改定12月15日上午續行準備程序庭。

庭後，張兄接受記者訪問，表示，與妹妹官司多件，已數不清有幾件，記者問「你們從小感情是好的嗎？」張兄則說「從小感情好」妹妹進入社會後才改變，更造成家裡很大困擾，短短幾分鐘受訪，聽得出他對於妹妹狀況無奈與滿腹委屈。