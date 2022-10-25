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張淑晶否認偽造父母簽名求和解！哥怒嗆「滿口謊言」　堅持告到底

▲張淑晶。（圖／資料照／記者楊佩琪攝）

▲張淑晶。（圖／資料照，下同）

記者閔文昱／綜合報導

女房東張淑晶因詐騙、誣告房客等案件已在監獄服刑，而她和親哥哥張振盛也是官司不斷，還涉嫌偽造父母簽名委任，以追討代墊撫養費為由，向法院聲請對哥哥財產強制執行，結果被發現造假，遭台北地檢署依偽造文書罪起訴。對此，台北地院24日開庭，張淑晶出庭不認罪，張振盛則認為沒有和解必要，堅持告到底。

張淑晶24日出庭表示，法院可以調閱過去父親張義島和母親張陳秀緞的簽名筆跡進行比對，證明她沒有偽簽委任狀，另外，父親現在已經80多歲又生病，筆跡相對於50歲時的狀態當然會顯得較歪斜。她也喊話，母親已經去世，盼能和哥哥達成和解。

張振盛則指出，張淑晶向他提告的每一個案件都要求和解，卻又會再附加5、6個條件，若是談判失敗就會重新起訴，認為2人根本沒有和解必要。他更痛批張淑晶滿口謊言，因為目前有關他們父母的強制執行案，就有3件還在進行中，且都是張淑晶假冒父母名義提告，堅決不與張淑晶和解。法官評議後，將張淑晶還押看守所。

▲▼惡房東張淑晶和媒體大玩躲貓貓，在法院內躲了近1小時，才鐵青著臉離開，但因愛車先前被查扣，只得搭計程車。（圖／記者楊佩琪攝）

據了解，這次張淑晶遭哥哥張振盛提告，是因為兄妹倆過去也曾有合作租屋的關係，後來因帳務問題失和，張淑晶在2020年間，持父母簽名的委任狀，代理父母向哥哥聲請強制執行，理由是要求哥哥返還代墊扶養費16萬元，哥哥名下不動產因此遭到查封後，一看就發現父母簽名遭偽造。

張淑晶否認冒簽，主張這筆錢是父母的救命錢，父親還曾親筆寫下感謝信給她，但法官調閱張淑晶父親過去的簽名文件，發現筆勢、運轉方式的確不同，認定張淑晶偽造委任狀簽名，判決撤銷強制執行，檢察官調查後，也依行使偽造私文書等罪起訴張淑晶。

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