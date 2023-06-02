落實企業自主防災　南消一大隊結合華新麗華公司辦企業自主防災演練

▲台南市消防局第一大隊2日會同環保局，與華新麗華公司辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，以提升企業自主應變與消防單位救災效能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

華新麗華股份有限公司，生產鋁導體電纜起家，後投入半導體產業及跨足太陽能系統整合領域及鎳業，是台灣不銹鋼、電線電纜產業第一把交椅，台南市消防局第一大隊2日會同環保局，與華新麗華公司辦理災害初期自主應變兵棋推演及實兵演練，以提升企業自主應變與消防單位救災效能。

這次演練模擬因六甲斷層錯動發生芮氏規模5的地震，導致廠區氨水桶槽管線破裂，氨水洩漏造成員工被噴濺受傷，以及倉庫中數座木箱倒塌，作業員工被壓在木箱底下，無法脫困。

業者立即啟動自衛消防編組機制，動員包括通報班、搶救班、避難引導班、救護班及安全防護班等各項編組成員，著手進行人員避難疏散廣播、緊急通報119報案、使用自設室外消防栓做初步防護、穿著A級防護衣進入槽區試圖將管線閥門關閉、傷患初步沖淋減低傷害及傷口護理緊急處置等各項演練。

待消防局救災人車抵達現場後，消防分隊帶隊官立即和廠方指揮官進行災害現場狀況確認並回報消防局指揮中心，於事故現場成立前進指揮站，指揮雲梯車射水稀釋氨氣濃度避免災情擴大、消防人員安全管制、穿著A級防護衣協助廠方進行氨水管線止漏、搜救受困員工並實施緊急救護、水霧防護氨水桶槽、消防水源佔據及架設除汙帳等搶救作為。

第一大隊大隊長陳博文表示，本次演練項目包含兵棋推演及實兵演練兩部分，兵棋推演可模擬災害發生並藉由假想狀況的討論，以強化場所人員危機處理的應變能力；實兵演練則可讓場所人員熟悉各編組任務執行方式與消防設備的使用方法，以期降低因災害發生所造成的損失。

消防局局長李明峯亦表示，災害所造成的損失與傷亡是大家所不樂見的，但它之所以會發生或甚至演變成擴大，也許就是肇因於容易為人忽視的細節處，因此消防局為幫助企業減災甚至防災，正積極輔導、推動各企業實行自主防災，目的就是幫助企業能夠落實平時預防災害以及災時搶救作業，建立「自己財產自己護，即時消災才是福」、「消防時時在，安全傳萬代」的觀念，使企業能永續經營，同時並落實市長黃偉哲「安全大台南」的施政理念，以期讓台南市民的生命安全與財產更安全更有保障。