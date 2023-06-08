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北市府爆性騷事件　蔣萬安：絕不包庇、要求盡快查明真相

▲▼台北市政府傳出有人受傷,北市府外觀,台北市政府外觀。（圖／記者黃彥傑攝）

▲台北市政府傳出性騷事件。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳家祥／台北報導

性平爭議事件延燒，台北市議員洪婉臻爆料，公園處1名男性駐衛警長期性騷擾女職員，時間長達5年、橫跨柯蔣2任市府。對此，市長蔣萬安8日表示，絕不允許官官相護，也絕不包庇，已要求工務局、人事處及勞動局介入，盡快查明真相並依法處理。

針對市府爆出性騷案件，蔣萬安8日上午出席南門市場百粽宴活動前受訪強調，絕對不允許官官相護，也絕對不容許包庇，「我們對於性騷擾絕對零容忍，嚴厲譴責相關言論及行為」。

蔣萬安說，他已要求工務局、人事處積極介入了解，同時要求勞動局發文給公園處，一定會盡快查明真相、毋枉毋縱；針對疑似職場霸凌情事，也已指示勞檢處依法進行查察。

公園處說明，本案於111年12月14日接獲3名女員工提交職場性騷擾申訴書後，立即指派主管向3名投訴人了解案情，並於12月20日將被申訴人調離原辦公場所，避免雙方再有接觸機會。次日即啟動職場性騷擾調查委員會及調查小組會議。

公園處指出，經過6次會議，於112年1月18日決議被訴人對其中一名女員工言詞性騷擾成立，3月24日提考績會懲處，核定該男員工申誡二次，此外，亦於3月13日舉辦職場性騷擾防治宣導。公園處強調，處理過程皆依規定進行，確保勇敢舉報的女性員工權益，亦藉由宣導提醒員工拒絕職場性騷擾行為。

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關鍵字：

蔣萬安性平

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