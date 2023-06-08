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北市府爆駐衛警性騷6女　公園處證實：已調職申誡2次

記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府公園處被爆料有1名駐衛警對6名女職員性騷擾，時間長達5年，橫跨柯、蔣市府時期。公園處表示，去年12月14日確實曾接獲3名女職員申訴，當時已先將駐衛警調離，經調查認定他對1名女職員言詞性騷擾成立，並於今年3月24日核定懲處申誡2次。

▲▼新北市議員洪婉臻出席凱達格蘭基金會18週年感恩募款餐會。（圖／記者李毓康攝）

▲洪婉臻接獲公園處女性職員陳情遭到性騷擾。（資料照／記者李毓康攝）

台北市議員洪婉臻接獲公園處女性職員陳情，表示這件事情從2018年、柯文哲時代就發生，1名公園處駐衛警長期對女性職員性騷擾，該駐衛警自稱跟公會、處長都非常好，長期「關心」女職員，得到信任之後，時不時會將人叫進房間，講話手來腳去、摸手、摸大腿；起初女職員們會怕，但又覺得對方是長輩，因此不敢聲張，後來跟其他女性同仁聊天，才知道原來很多人都有這樣的遭遇。

對此，北市府公園處昨日（7日）晚間證實，去年12月14日的確曾接獲3名女職員申訴遭到性騷擾，當下立刻指派主管調查，並先將該駐衛警調離原職位，接著啟動職場性騷擾調查委員會、調查小組會議，經過6次開會討論，今年1月18日認定該駐衛警對1名女職員言詞性騷擾成立，3月24日送交考績會懲處核定申誡2次；此外，在3月13日也曾舉辦職場性騷擾防治宣導。

公園處表示，收到女職員申訴之後，隨即召開首次調查委員會，成員包含專家學者、工會代表、單位主管，並成立3人調查小組進行調查；第1次訪談時3名女職員都有請律師陪同；第2次調查訪談駐衛警；第3次調查辦公室其他員工；第4次調查再次向其中1名女職員確認相關細節，最終做出決議。

公園處強調，處理過程皆依照規定進行，後續也有提供適當的關懷協助，同時透過宣導加強職場性騷擾防治，確保舉報職員的權益。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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