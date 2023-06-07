快訊／北市府也爆性騷！1男騷擾6女5年　時間橫跨柯、蔣市府

▲台北市議員洪婉臻。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

性平爭議在政壇延燒，台北市議員洪婉臻爆料，有公園處女性職員陳情，在職場上長期遭受到性騷擾、職場霸凌，人數高達6人，且時間長達5年之久，橫跨柯、蔣市府；此外，公園處長甚至有包庇該加害者駐衛警的嫌疑，知情不報外，竟然還升官。洪婉臻要求蔣萬安必須嚴格徹查，並對長期受到騷擾的受害者道歉。

洪婉臻說，這件事情從107年、柯文哲時代就發生，一名公園處的駐衛警長期對女性職員有性騷擾行為。洪說，該駐衛警自稱跟公會、處長都非常好，長期「關心」女性同仁，得到信任後，時不時會叫進房間，講話會手來腳去、摸手、摸大腿。

洪婉臻表示，一開始女生都會怕，但覺得是長輩，因此不敢聲張，出來後跟其他女性同仁聊，怎麼會該名駐衛警會有這樣的行為，一講之下才發現很多人都有這樣的遭遇。

洪婉臻指出，有一位女性前陣子離職，到11、12月選舉前後有去申訴，內部也有開調查會議，但只找律師沒有找專家學者，談話過程中甚至一直質疑被害者「怎麼沒拿出證據？」最終結論是，因為只有簡訊證據，因此言詞性騷擾成立，但行為性騷擾沒有證據無法成立。

洪婉臻說，因為受害者很多人、至少6個以上，很多人前前後後已經離職，每次講都說這個駐衛警跟處長關係很好。洪質疑，現任處長黃淑如在柯文哲時代是副處長，蔣萬安時代升官變成處長，公園處內部長期發生這樣的事件，為何還可以升官？

洪婉臻還說，因為職員不堪其擾，有次申訴完後，公園處主秘還到現場做性平教育，但竟然點名出申訴人名字，讓該名加害人駐衛警很生氣；有次深夜加班，明明就有對到眼，但該名駐衛警仍把鐵門關上，讓申訴人感到害怕因而去報警，但最後也因為拿不出證據、沒有監視器畫面死無對證，反映給局處還被反問「為什麼不自己把鐵門拉開？」從性騷擾變成職場霸凌。

洪婉臻質疑，這麼多人被性騷擾，怎麼還用這種方式處理？整個過程只有在局處裡，蔣萬安到底知不知道？且公園處儘管有做處置，把本來在文山處所的該駐衛警調離到南港，但竟說「可以去南港打卡後回文山休息」，行徑非常誇張。

▲台北市政府。（資料照／記者黃彥傑攝）