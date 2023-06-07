民進黨性騷吃案錯在「職場霸凌」　精神科醫師：老練拿捏受害者

▲民進黨性騷擾風波延燒不斷。（示意圖／記者陶本和攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨爆出多起黨工遭性騷案件，連帶引發「#Me Too」風波延燒。對此，精神科醫師沈政男表示，台灣的性平運動早比許多歐美國家、日韓更進步，民進黨有性平觀念，但沒有職場霸凌觀念，而職場性騷擾，與其說是性平問題，本質上更是權力濫用的後遺症，「政治人物不就是權力捭闔的專家？他們如果在職場上濫用權力，對於拿捏受害者不敢張揚的心理，當然更加老練。」

沈政男以「民進黨性騷擾吃案嚴重，不代表整個台灣社會都是如此」為題表示，立法院與國民黨都有明確的性騷擾申訴電話，但民進黨卻沒有申訴電話或email。

他認為，職場性騷擾申訴中，上級的第一反應通常是事情如果鬧大，會不會影響官位，「這是人之常情，沒什麼好奇怪的，但就因如此，必須把性騷擾申訴流程弄出一個中立、客觀的管道，才能避免球員兼裁判的問題，而最好的方法，在組織內部就是設立申訴專線與email，所有通報電話都必須做成紀錄，不管後來當事人要不要提出申訴，都必須留下處理過程的紀錄」。另外，若加害人是老闆或負責人，就必須向縣市勞動當局申訴。

▲民進黨秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪，針對黨工遭性騷案二次鞠躬道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男分析，台灣的性平運動老早比許多歐美國家、日韓更進步許多了，「這次的台灣版me too運動，純粹是民進黨惹出來的，原因就出在，他們有性平觀念，但沒有職場霸凌觀念，而職場性騷擾，與其說是性平問題，本質上更是權力濫用的後遺症。」

沈政男指出，政治人物就是權力捭闔的專家，因此他們若在職場上濫用權力，對於拿捏受害者不敢張揚的心理，當然更加老練。

最後，沈政男認為，台灣如果要把職場性騷擾做得更很好，可要求公司行號進行通報，由勞動部彙整，就能精確分析趨勢，而非只靠民調來瞭解，只是，台灣有一百多萬家公司，通報起來工程浩大。另一個方式是進行更大規模的職場性騷擾處理抽查，只要查到不合規定就嚴加處理。

沈政男表示，職場性騷擾與其他職場不法侵害經常一起發生，比如嫌你愛申訴惹麻煩，就把你調到冷門單位，免得繼續嚷嚷。台灣的職場不法侵害觀念才剛起步，職場霸凌很嚴重卻沒什麼人關注，才是勞動部該加強的地方。