國小校長被爆「性騷擾女學生」！把校園當後宮　本人回應了

▲南投某國小校長遭爆料，在擔任國小老師時期，性騷擾多位國小女學生。（圖／記者杜冠霖翻攝）

記者高唐堯、趙蔡州／南投報導

一名目前任職於南投縣某小學的劉姓校長遭爆料，過去他在擔任國小老師時期，對多位國小女學生伸出狼爪，還宣稱跟女學生是交往關係，在學校大開後宮。對此，劉姓校長7日接受訪問時表示，他已經委請律師處理，將保留法律追訴權，捍衛自身清譽。

針對性騷擾事件，劉姓校長7日晚間接受訪問時表示，他已委請律師處理，自己將會保持緘默，除了靜候司法調查外，也將保留法律追訴權，捍衛自身清譽。南投縣政府則表示，目前相關單位已啟動性平調查，並責令劉姓校長請假靜待調查結果出爐，同時也主動聯繫受害人了解案情，強調一定會嚴正依法處理。

一名莊姓受害者7日在立委蔡培慧陪同下，於記者會上自述遭性騷擾的經歷，她1995年就讀小學六年級時，參加劉男的課後家教班補習，學生都給劉男接送，沒想到待其他同學下車後，劉男突然趴到她身上，對她擁吻並上下其手，所幸她找到空隙，拉開門把跑下車回家哭訴，但後續劉男卻只受到轉校處理，後續還升任校長。

另一名目擊者則透露，小學時劉男擔任他們班導，也是女排球隊教練，有很多機會接觸女學生，劉男一貫做法就是宣稱跟這些女學生在交往，是男女朋友關係，並與女學生發生離譜的親密行為，把校園當成後宮，光是他看到的就有3名女同學受害，呼籲當年的受害者要勇敢站出來，也希望莊小姐這次的指控，可以讓劉男繩之於法。