數位女力聯盟也爆性騷！秘書長停職　道歉聲明被罵翻：太諷刺了

▲數位女力聯盟的秘書長被爆性騷擾。（圖／翻攝被害人臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨爆出多起黨工遭性騷案件，連帶引發「#Me Too」風波延燒。沒想到，NGO組織「數位女力聯盟WIDI」的秘書長張凱強也被指控性騷擾，被害人更是將對話截圖PO出。「數位女力聯盟WIDI」今發出道歉聲明，將展開調查並將暫停張凱強的職務。

一名女性被害者2021年10月19日在臉書貼出被秘書長張凱強騷擾的對話。她表示，起初想進入數位女力聯盟當志工，但張凱強認為她的履歷只當志工太可惜，因此想聘用她當助理。

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然而，張凱強卻開始私訊騷擾，除了公事之外，還會叫她起床、說她是「小豬」等，甚至要求追蹤私人的社群帳號，被拒絕後就開始詢問被害人伴侶的性別並情緒勒索，「小氣鬼，去喝涼水吧」等。最後，被害人忍無可忍，禮貌性地劃清界線，卻被張凱強解雇，「數位女力聯盟ㄉ（的）張凱強秘書長不要再噁了」。

這則2021年的貼文，被害人起初未以公開形式發布，而是僅限好友觀看。被害人也在該文下方留言，「貪生怕死ㄉme」、「貪生怕死不敢標數位女力聯盟widi」等，直到近日掀起「#Me Too」風波，被害人才鼓起勇氣將貼文轉為公開。

對此，數位女力聯盟WIDI於7日中午召開臨時理監事會議，決議針對此案成立性騷擾事件調查小組，並委請具性平專業的專家學者作為調查委員一同協助進行調查，並於調查期間停止涉案同仁的秘書長張凱強的職務，「本會自許擔任性別暴力被害人的守護者，卻忽略會務人員言行可能造成的冒犯。辜負社會的期待，非常自責。深知問題的嚴重性，將慎重處理，保障當事人等的權益。」

▲數位女力聯盟的理事長張裕焯留言道歉。（圖／翻攝被害人臉書）



另外，數位女力聯盟的理事長張裕焯也到被害人的貼文下方留言，「對於會務人員的行為讓您感到冒犯，感到非常自責，很抱歉。也為辜負大家的期待感到非常不安。本會全體理監事會慎重面對這個問題，好好處理」。

然而網友對於數位女力聯盟的聲明並不滿意，「認真看了宗旨兩次，有夠諷刺」、『可能造成的冒犯』，真是輕描淡寫。你們這種自詡女性守護者的人帶給受害者的傷害遠比原本就是噁男的人大太多了」、「請問2021年時就發表的文章為何現在才處理？在這之前你們不知情嗎？」「與他共事過的已離職或在職人員，有沒有人也受到過這種騷擾行為，請務必一起調查」、「粉絲專頁目的就在保障女性權利，以及防範性騷擾，試問秘書長自身做出性騷擾行為，還適任嗎？太諷刺了吧」、「這種人不解僱就不要用女力的名義了吧」。