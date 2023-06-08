減重門診不用去了！醫師一招甩油10公斤

【企劃特輯】

減重法百百種，從催吐到168再到生酮飲食都有不少追隨者，但衛福部強調，不當的飲食療法反而容易造成代謝變慢，甚至身體的損傷。想要快速又有效率的瘦身，前台北市聯合醫院中醫師余雅雯分享：夏天來一杯冰涼的花草茶，不只好喝還有促進增肌減脂的代謝功能，是減重門診最推薦的方式，也是目前醫學界最強效的瘦身法！

以醫學角度而言，激發瘦體素並提高基礎代謝率，絕對是輕鬆擺脫肥胖最事半功倍的方式。余雅雯醫師參考流傳在香港頂級名媛圈的中醫珍貴秘方，再補強FG瘦體素，研發出「十時塑花草燃脂茶」，獲醫界證實：只要喝10天，體態就會出現驚人的變化！喝茶減重，過程輕鬆地就像是在身上點燃一條引信，將全身脂肪瞬間爆燃，消失無蹤。

瘦身路上的夢幻神隊友

「十時塑花草燃脂茶」特別選用藥草之王紫花苜蓿激發瘦體素，可標靶直擊並碎裂體內的頑固脂肪團塊。研究證實，只要增加1%瘦體素就能減掉0.3公斤，絕對是瘦身路上的夢幻神隊友！

除此之外，「十時塑花草燃脂茶」還添加了洛神花、決明子、蘋果萃取與柳橙皮等多種天然成分，迅速有效地抑制吸收、提升代謝、促進循環以及分解囤積脂肪。那些佔據身體已久的壞油、毒素、濕氣，在「十時塑」的面前，只能像泡沫般一一消失。不只能甩油，「十時塑花草茶」冰冰涼涼、微酸微甘的滋味，更是成為夏季消暑解渴的首選，輕鬆取代熱量超標的甜膩奶茶。

只要10天 跟小腹說再見

醫學臨床發現，被譽為「夢幻草本塑身法」的「十時塑燃脂茶」可加速280%脂肪燃燒率，短短10天竟然就讓肥胖患者的小腹瘦下2吋，平均3週便可減去7公斤、縮小大腿圍6.3公分，更有效降低復胖機率達210%。少了脂肪，緊實有彈性的曲線自然出現，想露哪裡就露哪裡！

嫁至香港豪門的八點檔女星廖家儀，生了孩子後暴肥，還被網友譏諷為「中國胖小姐」。廖家儀笑說自己一開始聽說「十時塑」時其實沒有抱太大的希望，只想著能瘦個臉就滿足，「沒想到才一個月我竟然從61瘦到50公斤，馬鞍肉不見了、米其林也不見了，當年的中國小姐回來了！」

好喝好瘦好輕鬆 2023年最強減重法

近日，一則詢問十時塑是否有效的貼文也在社群網路引發一場驚人的見證浪潮，隨著留言和轉發分享，網友紛紛加入討論：「我才喝了一個月，同事就懷疑我偷偷去溶脂！問就是買！」、「光是好喝又不怕熱量這一點，就完勝市面所有飲料了！」，也有人搞笑反串：「我瘦到衣褲全部都要花錢重買，你們考慮清楚再喝！」

「十時塑花草燃脂茶」爆紅後，儼然成為2023年最亮眼的減重明星，演藝界與網紅圈名人紛紛下單搶訂，並在網路上公開重獲健康、塑造完美身形的奇幻旅程。熱烈的買氣甚至還一度造成「十時塑」廠商斷貨，減重產品界的天花板當之無愧！

隨時喝、隨時SO「十時塑」哪裡買？

●Ivenor官網優惠組：https://ivenor.tw/aj8mA

●momo購物網特惠組：https://chshop.work/zOywU

●各大屈臣氏門市：https://www.watsons.com.tw/store-finder

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