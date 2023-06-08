衛生紙買1送1！全台通路「激省優惠」一次看　冰品任2件0元開吃

▲全聯推出衛生紙買1送1。（圖／ETtoday資料照）
生活中心／綜合報導
省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，眾多品項下殺買1送1，像是雪糕、濾掛咖啡、衛生紙、洗碗精等，直接替荷包省一波。
家樂福
◎MR.COOL心戀心雪糕系列／70g*5
優惠：138元買1送1
期限：即起～6月20日
◎八豆聯軍麻辣花生隨手包／100g
優惠：第1件120元、第2件60元，平均1件90元（第2件省更多)
期限：即起～6月20日
愛買
◎UCC濾掛式咖啡系列8g*12入
優惠：184元買1送1（平均每盒92元）
期限：即起～6月13日
好市多
◎卜蜂冷凍美式黑胡椒經典雞塊／3kg
優惠：原價429元，特價359元，現省70元
期限：即起～6月11日
◎THERMOFLASK不鏽鋼吸管隨行杯2件組
優惠：原價729元，特價599元，現省130元
期限：即起～6月11日
全聯
◎蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)
優惠：單串特價240元，買1送1，平均一串$120
期限：即起～6月15日
◎清淨海Miiflora保濕香水/控油香水洗髮精(720g)
優惠：單瓶特價198元，買1送1，平均一瓶 $99
期限：即起～6月15日
大潤發
◎靠得住完美封漏 抑菌好棉褲 M-XL 2片/包
優惠：原價118元，買1送1，平均每件59元
期限：即起～6月15日
◎茶樹莊園 茶橘雙萃濃縮洗碗精 1000公克/瓶
雙萃天然濃縮洗衣精補充包 1300公克/包
優惠：促銷價228元，買1送1，平均每件114元
期限：即起～6月15日
美廉社
◎美廉大杯咖啡
優惠：同品項第2杯5折
期限：即起～7月25日
7-11
◎國際冰品節
優惠：指定冰品任2支最低0元起
期限：即起～6月27日
▲7-11指定冰品任2件最低0元起。（圖／記者周姈姈攝）
◎世界牛奶日
優惠：指定麵包、甜點任選第2件省10元
期限：即起～6月13日
萊爾富
◎轉轉暑樂趣
優惠：購買指定飲料、冰品、零食任2件即可參加活動，有機會抽中任2件0元至8.9折等折扣
期限：即起～6月27日
全家
◎指定甜點半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠
期限：即起～6月27日
◎飲料冰品抽抽樂／購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加抽抽樂活動）
優惠：任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折
期限：即起～6月27日
OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵
優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱
期限：即起～6月28日
▲每周一持悠遊卡可享「OK mart咖啡同品項第2杯半價」，且不限冰熱。（圖／OK mart提供）
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