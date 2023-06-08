衛生紙買1送1！全台通路「激省優惠」一次看　冰品任2件0元開吃

▲全聯推出衛生紙買1送1。（圖／ETtoday資料照）



生活中心／綜合報導

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》幫整理各大超市、量販、超商通路最新優惠，眾多品項下殺買1送1，像是雪糕、濾掛咖啡、衛生紙、洗碗精等，直接替荷包省一波。

家樂福

◎MR.COOL心戀心雪糕系列／70g*5

優惠：138元買1送1

期限：即起～6月20日

◎八豆聯軍麻辣花生隨手包／100g

優惠：第1件120元、第2件60元，平均1件90元（第2件省更多)

期限：即起～6月20日

愛買



◎UCC濾掛式咖啡系列8g*12入

優惠：184元買1送1（平均每盒92元）

期限：即起～6月13日

好市多



◎卜蜂冷凍美式黑胡椒經典雞塊／3kg

優惠：原價429元，特價359元，現省70元

期限：即起～6月11日

◎THERMOFLASK不鏽鋼吸管隨行杯2件組

優惠：原價729元，特價599元，現省130元

期限：即起～6月11日

全聯



◎蒲公英綠茶三層環保抽取式衛生紙(100抽*10包)

優惠：單串特價240元，買1送1，平均一串$120

期限：即起～6月15日

◎清淨海Miiflora保濕香水/控油香水洗髮精(720g)

優惠：單瓶特價198元，買1送1，平均一瓶 $99

期限：即起～6月15日

大潤發



◎靠得住完美封漏 抑菌好棉褲 M-XL 2片/包

優惠：原價118元，買1送1，平均每件59元

期限：即起～6月15日

◎茶樹莊園 茶橘雙萃濃縮洗碗精 1000公克/瓶

雙萃天然濃縮洗衣精補充包 1300公克/包

優惠：促銷價228元，買1送1，平均每件114元

期限：即起～6月15日

美廉社



◎美廉大杯咖啡

優惠：同品項第2杯5折

期限：即起～7月25日

7-11

◎國際冰品節

優惠：指定冰品任2支最低0元起

期限：即起～6月27日

▲7-11指定冰品任2件最低0元起。（圖／記者周姈姈攝）



◎世界牛奶日

優惠：指定麵包、甜點任選第2件省10元

期限：即起～6月13日

萊爾富

◎轉轉暑樂趣

優惠：購買指定飲料、冰品、零食任2件即可參加活動，有機會抽中任2件0元至8.9折等折扣

期限：即起～6月27日

全家



◎指定甜點半價吃

優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包享「甜點半價」優惠

期限：即起～6月27日

◎飲料冰品抽抽樂／購買指定20元（含）以上任2件飲料、冰品即可參加抽抽樂活動）

優惠：任2件0元、任2件55折、 任2件77折、任2件88折

期限：即起～6月27日

OK mart



◎大杯莊園級美式／拿鐵

優惠：每周一持悠遊卡享「同品項第2杯半價」優惠，且不限冰熱

期限：即起～6月28日

▲每周一持悠遊卡可享「OK mart咖啡同品項第2杯半價」，且不限冰熱。（圖／OK mart提供）