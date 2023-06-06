高鐵攜手晶華、義大！訂房「加購車票7折起」　再祭免費住宿券

▲高鐵飯店聯票「搭高鐵．環遊寶島住晶華」，將可抽「晶華集團旗下飯店住宿券」。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

瞄準暑假旅遊旺季，台灣高鐵攜手晶華、義聯二大集團旗下15家飯店，推出「高鐵飯店聯票」多項優惠，包括搭高鐵住晶華、義大，加購車票7折起，還可抽二大飯店集團免費住宿券。

台灣高鐵與晶華、義聯二大飯店集團攜手推出限時優惠專案，包括「搭高鐵．環遊寶島住晶華」及「搭高鐵．親子暢遊住義大」。高鐵公司表示，旅客可任選晶華集團旗下13家及義聯集團旗下2家飯店，透過官網訂房，加購7/1至9/30期間的高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂，均享車票7折起優惠，疏運期間仍有8折優惠，即日起開放預購。

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以台南晶英酒店為例，入住海東客房一晚4,999元起，可享晶英貴賓廊Happy Hour買一送一，還可抽「晶華集團旗下飯店住宿券」；入住義大皇家酒店及義大天悅飯店，除享房價、車票優惠外，另享升等房型及館內指定餐廳8折優惠，也可抽「義大皇家酒店親子主題套房住宿券」及「高鐵免費乘車兌換券」。

▲高鐵飯店聯票「搭高鐵．親子暢遊住義大」，可抽「義大皇家酒店親子主題套房住宿券」及「高鐵免費乘車兌換券」。（圖／高鐵）

此外，高鐵公司表示，暑假期間也攜手全台逾130間親子飯店，推出「夏日親子童樂GO」專案，加購高鐵車票可享7折起；以入住台中福容大飯店麗寶樂園為例，就可獲探索世界或馬拉灣門票，入住LINE FRIENDS主題房。

另高鐵也推「飯店聯票xTGo會員專屬生日禮」活動，當月、當日壽星的高鐵TGo會員，入住指定飯店，並出示相關證明，就可獲贈房型升等、慶生蛋糕或飲料等生日驚喜。