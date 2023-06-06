超商全新改裝「松山機場美食商場」！亮點一次看　11間餐飲任你挑

▲「松山機場第二航廈美食商場」全新改裝，今（6）日盛大開幕。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

全球航班陸續恢復，搭乘飛機的旅客數大增，就有超商全新改裝「松山機場第二航廈美食商場」，今（6）日盛大開幕，除了引進11大知名餐飲品牌，還規劃4大互動打卡裝置藝術，更攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」。

統一超商長期深耕商場經營，截至目前共有56座商場，包含交通轉運、觀光景點、大專院校、醫療院所、科技廠辦、國際機場、商辦大樓共七大類，其中「交通轉運」型商場隨疫情趨緩後穩定成長，目前國道服務區共有泰安、仁德、東山、關廟及清水5處服務區經營權，而自2020年起經營松山機場第二航廈美食商場，主以一樓及三樓提供旅人服務，今年首度擴增二樓空間。

統一超商特別將松山機場商場注入全新設計規畫，以台北西區懷舊與新創手法為主軸，運用老屋紅磚砌作、洞門拱廊的空間營造，展現純樸、真摯、充滿人情味的用餐時光，同時採用在地復古的鐵窗花意象及天燈意象，將復刻懷舊與現代時尚連結設計，也大量使用台北在地代表花卉「繡球花」及「紫藤花」作為佈置，更邀請OPEN!家族首創七大飛安宣導。

▲商場大量使用紫藤花、繡球花佈置。



▲打卡裝置藝術「光影長廊」。



統一超商也在商場內引進11大知名餐飲品牌，包含亞洲知名雲端廚房「Just Kitchen」攜手胡同燒肉進駐松山機場，不只胡同燒肉丼飯，更是將雲端廚房落地轉型，打造創新多元異國美食櫃，以及在地知名水餃連鎖品牌五花馬水餃館等。

還有全新4大互動打卡裝置藝術，包含「光影長廊」、「台北代表意象」、「飛機控必拍主題」、「OPEN將家族迎賓」；更首度攜手星巴克推出松山機場「特色馬克杯」，以松山機場識別明亮的橘色和藍色為主色調，結合台北知名地標和便利的交通網絡，更精心繪製記錄這趟美好飛行旅程的機票票根，別具巧思。

▲松山機場限定星巴克馬克杯。



此外，為歡慶「松山機場第二航廈美食商場」改裝開幕，6月6日起開幕首2日於2樓美食商場單筆消費滿299元，即可兌換松山機場限定「旅途平安行李飛拆鑰匙圈」 (限量300個，送完為止)。而6月30日前持icash2.0於松山機場內指定櫃位消費，享交易金額之5% OPEN POINT點數回饋，活動期間每卡回饋上限500點OPEN POINT點數，活動贈點於7月底前匯入；此外foodomo美食新用戶首購五折，外帶外送再享九折優惠，單筆需消費滿200元，最高可折150元，活動至112年8月31日止。

▲日出茶太限時買1送1。（圖／日出茶太提供）

6月6日為「Chatime International Service Day日出茶太國際公益日」，日出茶太特意祭出限時「買1送1」優惠，即日起至6月8日凡於全門市購買「太極厚茶拿鐵」即可免費多喝1杯，且期間販售太極厚茶拿鐵品項之所得也將全數捐出給社團法人中華民國自閉症總會、社團法人臺灣自閉兒家庭關懷協會，作為自閉兒及其家庭輔導基金，盼號召民眾一起來喝飲料做愛心。